https://sputniknews.com.tr/20230114/bursada-tarihi-eser-operasyonunda-el-yazmasi-tevrat-ele-gecirildi-1065743847.html

Bursa'da tarihi eser operasyonunda el yazması Tevrat ele geçirildi

Bursa'da tarihi eser operasyonunda el yazması Tevrat ele geçirildi

Bursa’da jandarma ekiplerinin yaptığı tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T17:27+0300

2023-01-14T17:27+0300

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türkiye

tevrat

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el yazması

el yazması kitap

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Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen ve el yazması Tevrat ele geçirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçuna yönelik istihbari çalışma sonucu 58 yaşındaki A.B'nin elindeki tarihi eser niteliğindeki el yazması kitabı satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı."Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlarından 4 kaydı bulunan ancak aranmadığı belirlenen zanlının Nilüfer ilçesi Atlas Mahallesi'ndeki adresine baskın yapıldı.Evde ele geçirilen el yazması Tevrat, Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli A.B. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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