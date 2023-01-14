https://sputniknews.com.tr/20230114/bursada-tarihi-eser-operasyonunda-el-yazmasi-tevrat-ele-gecirildi-1065743847.html
Bursa'da tarihi eser operasyonunda el yazması Tevrat ele geçirildi
Bursa'da tarihi eser operasyonunda el yazması Tevrat ele geçirildi
Bursa’da jandarma ekiplerinin yaptığı tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T17:27+0300
2023-01-14T17:27+0300
2023-01-14T17:28+0300
türkiye
tevrat
bursa
el yazması
el yazması kitap
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Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen ve el yazması Tevrat ele geçirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçuna yönelik istihbari çalışma sonucu 58 yaşındaki A.B'nin elindeki tarihi eser niteliğindeki el yazması kitabı satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı."Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlarından 4 kaydı bulunan ancak aranmadığı belirlenen zanlının Nilüfer ilçesi Atlas Mahallesi'ndeki adresine baskın yapıldı.Evde ele geçirilen el yazması Tevrat, Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli A.B. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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tevrat, bursa, el yazması, el yazması kitap
tevrat, bursa, el yazması, el yazması kitap
Bursa'da tarihi eser operasyonunda el yazması Tevrat ele geçirildi
17:27 14.01.2023 (güncellendi: 17:28 14.01.2023) Abone ol
Bursa’da jandarma ekiplerinin yaptığı tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen ve el yazması Tevrat ele geçirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçuna yönelik istihbari çalışma sonucu 58 yaşındaki A.B'nin elindeki tarihi eser niteliğindeki el yazması kitabı satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlarından 4 kaydı bulunan ancak aranmadığı belirlenen zanlının Nilüfer ilçesi Atlas Mahallesi'ndeki adresine baskın yapıldı.
Evde ele geçirilen el yazması Tevrat, Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli A.B. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.