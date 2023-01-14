https://sputniknews.com.tr/20230114/brezilyada-eski-adalet-bakani-torres-havaalaninda-gozaltina-alindi-1065747112.html

Brezilya'da eski Adalet Bakanı Torres, havaalanında gözaltına alındı

Brezilya'da eski Adalet Bakanı Torres, havaalanında gözaltına alındı

Brezilya'da Kongre baskınında "ihmali" olduğu gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı bulunan eski Adalet Bakanı ve başkent Brasilia Federal Bölgesi'nin eski... 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T19:18+0300

2023-01-14T19:18+0300

2023-01-14T19:19+0300

dünya

abd

brezilya

anderson torres

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0e/1065746964_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_5b9e7df5205b3f3ace5995d7afe65192.jpg

ABD'nin Miami kentinden başkent Brasilia'daki havaalanına inen Torres, federal güvenlik polisince yakalandı.Torres, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suçlamaları kabul etmeyerek "Brezilya adaletine ve kurumların gücüne inanıyorum. Hakikatin kazanacağından eminim" ifadesini kullandı.Torres'in, 2 Ocak'ta Brasilia Federal Bölgesi'nin Güvenlik Bakanı olarak atandıktan 5 gün sonra ABD'ye tatile gittiği bildirilmişti.Yargıç Alexandre de Moraes'in talimatıyla Torres'in evinde yapılan aramalarda önemli belgelere ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.Ne olmuştu?Moraes, Torres'i 8 Ocak'ta eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinin Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme baskınında, başkentin Güvenlik Bakanı olarak görevini yerine getirmemekle itham etmişti.Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, baskından sonra yayımladığı açıklamada, yapılanları "vandallık ve faşistlik" olarak nitelendirerek, Brezilya'da güvenlikten sorumlu olması gereken kişilerin görevlerini yerine getirmediğini belirtmişti.Anderson Torres, Bolsonaro döneminde 2019-2022'de Adalet Bakanı olarak görev yaptıktan sonra başkent Brasilia Federal Bölgesi Güvenlik Bakanı olmuştu.Bolsonaro'nun müttefiki olarak bilinen Torres, 8 Ocak'taki Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı ve Yüksek Mahkeme baskınında ihmali olduğu gerekçesiyle görevinden azledilmişti.- Brezilya'daki olaylarBrezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'yi basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı.Kongre ve diğer devlet binalarına yapılan baskına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin sayısının 1800'e ulaştığı bildirilmişti.Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, brezilya, anderson torres