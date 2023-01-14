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https://sputniknews.com.tr/20230114/benzine-zam-geliyor-1065739351.html
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında değişim sürüyor. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T11:24+0300
2023-01-14T11:24+0300
dünya
benzin
zam
pompa
akaryakıt
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Benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.11 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.67 satılıyor.
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benzin, zam, pompa, akaryakıt
benzin, zam, pompa, akaryakıt

Benzine zam geliyor

11:24 14.01.2023
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında değişim sürüyor.
Benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.11 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.67 satılıyor.
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