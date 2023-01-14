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https://sputniknews.com.tr/20230114/bakan-soylu-huzurunuzda-soz-veriyorum-cumhuriyetin-100-yilinda-daglarda-tek-terorist-kalmayacak-1065741235.html
Bakan Soylu: Huzurunuzda söz veriyorum, Cumhuriyet'in 100. yılında dağlarda tek terörist kalmayacak
Bakan Soylu: Huzurunuzda söz veriyorum, Cumhuriyet'in 100. yılında dağlarda tek terörist kalmayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Tendürek, Cudi ve Amanoslar'ın tertemiz olduğunu belirterek, "Huzurunuzda söz veriyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında bu... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T15:00+0300
2023-01-14T15:00+0300
politika
süleyman soylu
recep tayyip erdoğan
açıklama
terör
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Menteşe Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı yanında düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Muğla'nın Ege'nin incisi, Türkiye'nin güzel yeri, asil insanlarının memleketi olduğunu söyledi.Recep Tayyip Erdoğan'ın dava adamı olduğunu ifade eden Soylu, "Recep Tayyip Erdoğan ay yıldızlı bayrağın davasının adamıdır. Erdoğan, mazlumun, mağdurun davasının, Filistin davasının adamıdır. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi teröre bulaştırmaya karşı direnenlerin davasının adamıdır. Türkiye yüzyılı davasının adamıdır" dedi.'Erdoğan Türkiye'nin sorunlarını tek tek ortadan kaldırdı'"2023 seçimlerinde şu Kılıçdaroğlu'nu tekrar tuş etmeye hazır mısınız?" diye soran Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bir tarafta Erdoğan bir tarafta Kılıçdaroğlu. Neymiş altılı masa. Altılı masa değil Amerika da Avrupa da gelse yenileceksiniz. Üç tane otobüsü bitiremeyenler, ekmek fırını açamayanlar, Türkiye'nin yönetimine talipler. Bugün Tendürek, Cudi, Amanoslar tertemiz Allah'ın izniyle. Huzurunuzda söz veriyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Çıldırmasınlar mı? Bir taraftan Karadeniz'de gaz çıkıyor. Bir taraftan Gabar'da petrol çıkıyor. Doğu Karadeniz'de burnumuzu bile sokmamızı istemedikleri yerde Türkiye enerji, gaz arıyor. Kendi arabamız Togg'u yaptık. Çıldırmasınlar mı? Erdoğan Türkiye'nin sorunlarını tek tek ortadan kaldırdı."Soylu, dünyadaki enerji ve tahıl krizine, coğrafyasının ateş topu olmasına rağmen Türkiye'nin istikametinde gittiğini belirtti.Seçim akşamı, bugün Türkiye'ye çelme takmaya çalışan dünyanın tüm liderlerinin Erdoğan'ı arayıp 'zaferiniz kutlu olsun' demek için sıraya gireceklerini kaydeden Soylu, Türkiye'ye gelen turist sayısı ve ihracat rakamlarıyla ilgili bilgi verdi.Türkiye'nin sıkıntıları ve dertleri de olduğunu belirten Soylu, "Bunu altılı masada masanın altında birbirini tekmeleyenler değil Recep Tayyip Erdoğan çözer" ifadesini kullandı.
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süleyman soylu, recep tayyip erdoğan, açıklama, terör
süleyman soylu, recep tayyip erdoğan, açıklama, terör

Bakan Soylu: Huzurunuzda söz veriyorum, Cumhuriyet'in 100. yılında dağlarda tek terörist kalmayacak

15:00 14.01.2023
© İHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© İHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Tendürek, Cudi ve Amanoslar'ın tertemiz olduğunu belirterek, "Huzurunuzda söz veriyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Menteşe Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı yanında düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Muğla'nın Ege'nin incisi, Türkiye'nin güzel yeri, asil insanlarının memleketi olduğunu söyledi.
Recep Tayyip Erdoğan'ın dava adamı olduğunu ifade eden Soylu, "Recep Tayyip Erdoğan ay yıldızlı bayrağın davasının adamıdır. Erdoğan, mazlumun, mağdurun davasının, Filistin davasının adamıdır. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi teröre bulaştırmaya karşı direnenlerin davasının adamıdır. Türkiye yüzyılı davasının adamıdır" dedi.

'Erdoğan Türkiye'nin sorunlarını tek tek ortadan kaldırdı'

"2023 seçimlerinde şu Kılıçdaroğlu'nu tekrar tuş etmeye hazır mısınız?" diye soran Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bir tarafta Erdoğan bir tarafta Kılıçdaroğlu. Neymiş altılı masa. Altılı masa değil Amerika da Avrupa da gelse yenileceksiniz. Üç tane otobüsü bitiremeyenler, ekmek fırını açamayanlar, Türkiye'nin yönetimine talipler. Bugün Tendürek, Cudi, Amanoslar tertemiz Allah'ın izniyle. Huzurunuzda söz veriyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Çıldırmasınlar mı? Bir taraftan Karadeniz'de gaz çıkıyor. Bir taraftan Gabar'da petrol çıkıyor. Doğu Karadeniz'de burnumuzu bile sokmamızı istemedikleri yerde Türkiye enerji, gaz arıyor. Kendi arabamız Togg'u yaptık. Çıldırmasınlar mı? Erdoğan Türkiye'nin sorunlarını tek tek ortadan kaldırdı."
Soylu, dünyadaki enerji ve tahıl krizine, coğrafyasının ateş topu olmasına rağmen Türkiye'nin istikametinde gittiğini belirtti.
Seçim akşamı, bugün Türkiye'ye çelme takmaya çalışan dünyanın tüm liderlerinin Erdoğan'ı arayıp 'zaferiniz kutlu olsun' demek için sıraya gireceklerini kaydeden Soylu, Türkiye'ye gelen turist sayısı ve ihracat rakamlarıyla ilgili bilgi verdi.
Türkiye'nin sıkıntıları ve dertleri de olduğunu belirten Soylu, "Bunu altılı masada masanın altında birbirini tekmeleyenler değil Recep Tayyip Erdoğan çözer" ifadesini kullandı.
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