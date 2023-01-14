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https://sputniknews.com.tr/20230114/bakan-bozdag-yurutme-yetkisi-ortak-kullanilamaz-1065740081.html
Bakan Bozdağ: Yürütme yetkisi ortak kullanılamaz
Bakan Bozdağ: Yürütme yetkisi ortak kullanılamaz
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yürütme yetkisi-görevi; Anayasa değişikliği yapılmadıkça devredilemez, ortak kullanılamaz, ortaklık kabul etmez" dedi. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T13:35+0300
2023-01-14T13:35+0300
türkiye
bekir bozdağ
yürütme yetkileri
twitter
ak parti
cumhur ittifakı
millet ittifakı
6'lı masa
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Bakan Bozdağ, 6'lı masadaki yetki kullanımı tartışmalarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.Bozdağ, Anayasa'da yer alan 'Yürütme yetkisi ve görevi, cumhurbaşkanı tarafından Anayasa'ya ve kanunlara uygun kullanılır ve yerine getirilir', 'Yürütme yetkisi cumhurbaşkanına aittir', 'Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa'dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz' hükümlerini hatırlatarak şunları kaydetti:"Yürütme yetkisi-görevi, Anayasa değişikliği yapılmadıkça devredilemez, ortak kullanılamaz, ortaklık kabul etmez. Örneğin bakan/üst düzey yöneticisi atama yetkisi, kanunla dahi devredilemez. Zira Anayasa'nın cumhurbaşkanına verdiği yetki ve görevler, münhasıran cumhurbaşkanına aittir. Kaldı ki Anayasa’da yürütme yetkisi ve görevinin devrine, ortak kullanımına ya da bölünmesine izin veren hiçbir hüküm de yoktur. Ayrıca Anayasa, kaynağını Anayasa'dan almayan bir devlet yetkisinin kullanılmasını ayrımsız herkes için açık ve tartışmasız yasaklamıştır. Anayasa’nın bu açık hükümlerine rağmen altılı masadaki liderlerin alacağı kararlar veya yapacağı uygulamalar; fiilen Anayasa'nın kısmen ilgası, yürütme organına sivil darbe, Cumhurbaşkanına ait yetki ve görevlerin gaspı, Cumhurbaşkanının eli, ayağı ve ağzının bağlanması olur."
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bekir bozdağ, yürütme yetkileri, twitter , ak parti, cumhur ittifakı, millet ittifakı, 6'lı masa
bekir bozdağ, yürütme yetkileri, twitter , ak parti, cumhur ittifakı, millet ittifakı, 6'lı masa

Bakan Bozdağ: Yürütme yetkisi ortak kullanılamaz

13:35 14.01.2023
© Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© Adalet Bakanlığı
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yürütme yetkisi-görevi; Anayasa değişikliği yapılmadıkça devredilemez, ortak kullanılamaz, ortaklık kabul etmez" dedi.
Bakan Bozdağ, 6'lı masadaki yetki kullanımı tartışmalarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Bozdağ, Anayasa'da yer alan 'Yürütme yetkisi ve görevi, cumhurbaşkanı tarafından Anayasa'ya ve kanunlara uygun kullanılır ve yerine getirilir', 'Yürütme yetkisi cumhurbaşkanına aittir', 'Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa'dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz' hükümlerini hatırlatarak şunları kaydetti:
"Yürütme yetkisi-görevi, Anayasa değişikliği yapılmadıkça devredilemez, ortak kullanılamaz, ortaklık kabul etmez. Örneğin bakan/üst düzey yöneticisi atama yetkisi, kanunla dahi devredilemez. Zira Anayasa'nın cumhurbaşkanına verdiği yetki ve görevler, münhasıran cumhurbaşkanına aittir. Kaldı ki Anayasa’da yürütme yetkisi ve görevinin devrine, ortak kullanımına ya da bölünmesine izin veren hiçbir hüküm de yoktur. Ayrıca Anayasa, kaynağını Anayasa'dan almayan bir devlet yetkisinin kullanılmasını ayrımsız herkes için açık ve tartışmasız yasaklamıştır. Anayasa’nın bu açık hükümlerine rağmen altılı masadaki liderlerin alacağı kararlar veya yapacağı uygulamalar; fiilen Anayasa'nın kısmen ilgası, yürütme organına sivil darbe, Cumhurbaşkanına ait yetki ve görevlerin gaspı, Cumhurbaşkanının eli, ayağı ve ağzının bağlanması olur."
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