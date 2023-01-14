https://sputniknews.com.tr/20230114/babacanin-devletin-tum-imkanlari-bu-sirkete-aktariliyor-sozlerine-haluk-bayraktardan-yanit--1065756558.html

Babacan'ın 'Devletin tüm imkanları bu şirkete aktarılıyor' sözlerine Haluk Bayraktar'dan yanıt

Babacan'ın 'Devletin tüm imkanları bu şirkete aktarılıyor' sözlerine Haluk Bayraktar'dan yanıt

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın iddialarına cevap verdi. Bayraktar, "Devlet kaynakları... 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T22:47+0300

2023-01-14T22:47+0300

2023-01-14T22:47+0300

türkiye

baykar savunma

ali babacan

haluk bayraktar

deva partisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1c/1062800720_0:0:1466:826_1920x0_80_0_0_533e3369aa89a695c24907932c4c5dc6.png

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın iddialarını yalanladı.Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık" ifadelerine yer verdi.'Rekabetçi bir anlayışla 27 ülkeye ihracat yaptık'Tüm projelerde olduğu gibi AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklardan karşıladıklarını belirten Bayraktar, Babacan'a "Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz" şeklinde seslendi.Haluk Bayraktar, Baykar Teknoloji'nin rekabetçi bir anlayışla yola devam ettiğini söyledi,,dünyanın sayılı ülkeleriyle rekabet ettiklerini ve 27 ülkeye ihracat yaptıklarını anlattı.'Milli SİHA'ların farkını TEKNOFEST’e gelen çocuklar size anlatabilir'Bayraktar, "Gelirlerimizin yüzde 75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin yüzde 99,3’ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız" ifadelerini kullandı.Haluk Bayraktar açıklamasında, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın iddialarına cevabında "Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SİHA'ların farkını TEKNOFEST’e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı sağlar" dedi.Ne olmuştu?Babacan, katıldığı bir programda, İHA’lar ve SİHA’lar üreten Baykar'a ilişkin soruya, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" yanıtını vermişti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

baykar savunma, ali babacan, haluk bayraktar, deva partisi