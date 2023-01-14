https://sputniknews.com.tr/20230114/babacanin-devletin-tum-imkanlari-bu-sirkete-aktariliyor-sozlerine-haluk-bayraktardan-yanit--1065756558.html
Babacan'ın 'Devletin tüm imkanları bu şirkete aktarılıyor' sözlerine Haluk Bayraktar'dan yanıt
Babacan'ın 'Devletin tüm imkanları bu şirkete aktarılıyor' sözlerine Haluk Bayraktar'dan yanıt
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın iddialarına cevap verdi. Bayraktar, "Devlet kaynakları... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T22:47+0300
2023-01-14T22:47+0300
2023-01-14T22:47+0300
türkiye
baykar savunma
ali babacan
haluk bayraktar
deva partisi
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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın iddialarını yalanladı.Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık" ifadelerine yer verdi.'Rekabetçi bir anlayışla 27 ülkeye ihracat yaptık'Tüm projelerde olduğu gibi AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklardan karşıladıklarını belirten Bayraktar, Babacan'a "Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz" şeklinde seslendi.Haluk Bayraktar, Baykar Teknoloji'nin rekabetçi bir anlayışla yola devam ettiğini söyledi,,dünyanın sayılı ülkeleriyle rekabet ettiklerini ve 27 ülkeye ihracat yaptıklarını anlattı.'Milli SİHA'ların farkını TEKNOFEST’e gelen çocuklar size anlatabilir'Bayraktar, "Gelirlerimizin yüzde 75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin yüzde 99,3’ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız" ifadelerini kullandı.Haluk Bayraktar açıklamasında, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın iddialarına cevabında "Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SİHA'ların farkını TEKNOFEST’e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı sağlar" dedi.Ne olmuştu?Babacan, katıldığı bir programda, İHA’lar ve SİHA’lar üreten Baykar'a ilişkin soruya, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" yanıtını vermişti.
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baykar savunma, ali babacan, haluk bayraktar, deva partisi
baykar savunma, ali babacan, haluk bayraktar, deva partisi
Babacan'ın 'Devletin tüm imkanları bu şirkete aktarılıyor' sözlerine Haluk Bayraktar'dan yanıt
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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın iddialarına cevap verdi. Bayraktar, "Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık" dedi.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın iddialarını yalanladı.
Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık" ifadelerine yer verdi.
'Rekabetçi bir anlayışla 27 ülkeye ihracat yaptık'
Tüm projelerde olduğu gibi AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklardan karşıladıklarını belirten Bayraktar, Babacan'a "Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz" şeklinde seslendi.
Haluk Bayraktar, Baykar Teknoloji'nin rekabetçi bir anlayışla yola devam ettiğini söyledi,,dünyanın sayılı ülkeleriyle rekabet ettiklerini ve 27 ülkeye ihracat yaptıklarını anlattı.
'Milli SİHA'ların farkını TEKNOFEST’e gelen çocuklar size anlatabilir'
Bayraktar, "Gelirlerimizin yüzde 75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin yüzde 99,3’ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız" ifadelerini kullandı.
Haluk Bayraktar açıklamasında, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın iddialarına cevabında "Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SİHA'ların farkını TEKNOFEST’e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı sağlar" dedi.
Ne olmuştu?
Babacan, katıldığı bir programda, İHA’lar ve SİHA’lar üreten Baykar'a ilişkin soruya, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" yanıtını vermişti.