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https://sputniknews.com.tr/20230114/avrupadaki-ilk-dikey-uydu-firlatma-tesisi-isvecte-acildi-1065736343.html
Avrupa'daki ilk 'dikey uydu fırlatma' tesisi İsveç'te açıldı
Avrupa'daki ilk 'dikey uydu fırlatma' tesisi İsveç'te açıldı
Avrupa ana karasında bulunan ilk 'dikey uydu fırlatma tesisi' İsveç'in kutup bölgesi yakınında açıldı. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T04:15+0300
2023-01-14T04:15+0300
uydu
dünya
ab
avrupa
uzay
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'Esrange Uzay Limanı' adı verilen uydu fırlatma tesisinin açılışını İsveç Kralı Carl 16. Gustaf, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Komisyonu üyeleri katıldı.AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, açılıştaki konuşmasında, AB'nin uzaya ayak bastığını ve orada kalacağını söyledi."Buradan fırlatılacak küçük uydular engin faydalar sağlıyor" diyen von der Leyen, bu tür uyduların çevresel olguları takip edebileceğini, doğal felaketlerde ve güvenlik ihtiyacı için kullanılabileceğini aktardı.Esrange Uzay Merkezi'nin bir uzantısı olan ve yaklaşık 15 milyon euro yatırımla kurulan tesisin, Avrupa'nın Fransız Guyanası'ndaki uzay üssüne tamamlayıcı olması planlanıyor.İsveç Uzay Kurumu'nun sahibi olduğu 'uzay limanından' ilk uydunun 2024'ün ilk çeyreğinde fırlatılması hedefleniyor.İngiltere'nin 10 Ocak'ta kendi topraklarından yörüngeye ilk uydu gönderme girişimi başarısız olmuş, böylece Rusya dışında Avrupa topraklarından uzaya ilk uydu gönderme teşebbüsü hayata geçirilememişti.
https://sputniknews.com.tr/20230112/nasa-yasama-elverisli-bir-gezegen-kesfetti-1065655255.html
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uydu, ab, avrupa, uzay, isveç
uydu, ab, avrupa, uzay, isveç

Avrupa'daki ilk 'dikey uydu fırlatma' tesisi İsveç'te açıldı

04:15 14.01.2023
© NASAABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Mars'taki Perseverance keşif aracı, mini helikopter Ingenuity'nin fotoğrafını çekti.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Mars'taki Perseverance keşif aracı, mini helikopter Ingenuity'nin fotoğrafını çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© NASA
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Avrupa ana karasında bulunan ilk 'dikey uydu fırlatma tesisi' İsveç'in kutup bölgesi yakınında açıldı.
'Esrange Uzay Limanı' adı verilen uydu fırlatma tesisinin açılışını İsveç Kralı Carl 16. Gustaf, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Komisyonu üyeleri katıldı.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, açılıştaki konuşmasında, AB'nin uzaya ayak bastığını ve orada kalacağını söyledi.
"Buradan fırlatılacak küçük uydular engin faydalar sağlıyor" diyen von der Leyen, bu tür uyduların çevresel olguları takip edebileceğini, doğal felaketlerde ve güvenlik ihtiyacı için kullanılabileceğini aktardı.
Esrange Uzay Merkezi'nin bir uzantısı olan ve yaklaşık 15 milyon euro yatırımla kurulan tesisin, Avrupa'nın Fransız Guyanası'ndaki uzay üssüne tamamlayıcı olması planlanıyor.
İsveç Uzay Kurumu'nun sahibi olduğu 'uzay limanından' ilk uydunun 2024'ün ilk çeyreğinde fırlatılması hedefleniyor.
İngiltere'nin 10 Ocak'ta kendi topraklarından yörüngeye ilk uydu gönderme girişimi başarısız olmuş, böylece Rusya dışında Avrupa topraklarından uzaya ilk uydu gönderme teşebbüsü hayata geçirilememişti.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) dünyadan 100 milyon ışık yılı mesafede 'TOI 700 e' adı verilen yaşama elverişli bir gezegen keşfetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
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