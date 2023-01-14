https://sputniknews.com.tr/20230114/ankara-buyuksehir-belediyesi-kentten-belli-araclarin-gecisini-yasakladi-1065730978.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentten belli araçların geçişini yasakladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentten belli araçların geçişini yasakladı
Ankara'da yanıcı, patlayıcı ve radyoaktif madde taşıma yetki belgesi almış araçların, saat 06.00-22.00 arasında şehir içinden geçişleri UKOME kararıyla... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T00:02+0300
2023-01-14T00:02+0300
2023-01-14T00:02+0300
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Ankara'da “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması” doğrultusunda; yanıcı, patlayıcı ve radyoaktif madde taşıma yetki belgesi almış araçların, saat 06.00-22.00 arasında şehir içinden geçişleri UKOME kararıyla yasaklandı.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruda, şehir merkezine girme mecburiyeti bulunan TIR sürücüleri için “güzergah izin belgesi” almaları şartı aranacağı belirtildi.
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ankara, abb, trafik
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentten belli araçların geçişini yasakladı
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Ankara'da yanıcı, patlayıcı ve radyoaktif madde taşıma yetki belgesi almış araçların, saat 06.00-22.00 arasında şehir içinden geçişleri UKOME kararıyla yasaklandı.
Ankara'da “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması” doğrultusunda; yanıcı, patlayıcı ve radyoaktif madde taşıma yetki belgesi almış araçların, saat 06.00-22.00 arasında şehir içinden geçişleri UKOME kararıyla yasaklandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruda, şehir merkezine girme mecburiyeti bulunan TIR sürücüleri için “güzergah izin belgesi” almaları şartı aranacağı belirtildi.