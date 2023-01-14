https://sputniknews.com.tr/20230114/ankara-buyuksehir-belediyesi-kentten-belli-araclarin-gecisini-yasakladi-1065730978.html

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentten belli araçların geçişini yasakladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentten belli araçların geçişini yasakladı

Ankara'da yanıcı, patlayıcı ve radyoaktif madde taşıma yetki belgesi almış araçların, saat 06.00-22.00 arasında şehir içinden geçişleri UKOME kararıyla... 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T00:02+0300

2023-01-14T00:02+0300

2023-01-14T00:02+0300

türkiye

ankara

abb

trafik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102889/38/1028893896_0:39:1025:615_1920x0_80_0_0_1e74c7dc871483b3c8bd24b9aaef12c2.jpg

Ankara'da “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması” doğrultusunda; yanıcı, patlayıcı ve radyoaktif madde taşıma yetki belgesi almış araçların, saat 06.00-22.00 arasında şehir içinden geçişleri UKOME kararıyla yasaklandı.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruda, şehir merkezine girme mecburiyeti bulunan TIR sürücüleri için “güzergah izin belgesi” almaları şartı aranacağı belirtildi.

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, abb, trafik