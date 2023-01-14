https://sputniknews.com.tr/20230114/ak-partili-turandan-erken-secim-aciklamasi-herkes-haziran-secimlerindeki-engellere-baksin-1065732637.html

AK Partili Turan'dan 'erken seçim' açıklaması: Herkes Haziran seçimlerindeki engellere baksın

AK Partili Turan'dan 'erken seçim' açıklaması: Herkes Haziran seçimlerindeki engellere baksın

AK Partili Turan, 18 Haziran'da yapılması planlanan seçimlerin 'erkene' alınması hakkında konuştu. Turan, "Herkes Haziran seçimlerindeki engellere baksın. Hac... 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T01:03+0300

2023-01-14T01:03+0300

2023-01-14T01:03+0300

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı."Seçime kalmış 3-5 ay. Anayasa'nın gereği olarak seçimin tarihi 18 Haziran'dır" diyen Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Hava sıcak seçim yapmayacak' açıklamasını hatırlatarak, "Bu çok cahilce açıklama. Haziran seçimlerinin hiç şikayetçisi değiliz. Aklın yolu bir. Herkes Haziran seçimlerindeki engellere baksın. Hac meselesi var. Okulların tatili meselesi var. Kurban Bayramı var. Bunlara baktığımızda '18 Haziran'a razıyız ama halkın daha rahat oy kullanmaya tarih bulalım' diyoruz. 18 Haziran'a en yakın tarih hangisi ise onu yapmak lazım. Anayasa 116, 'Meclis beşte üç çoğunlukla görüşülür, tarih belirlenebilir' diyor" ifadelerini kullandı.'Türkiye'nin tarihinde oybirliğiyle 600'ü geçen metin olsun'Başörtüsü düzenlemesiyle ilgili muhalefete de çağrıda bulunan Turan, şunları kaydetti:'6'lı Masa'nın kurtlar sofrası değil, tilki masası olduğu ortaya çıktı'"6'lı Masa diye ifade edilen yapı ortaya koydukları güya alternatif modelin ne kadar anlamsız, siyaset felsefesinin dışında bir metot olduğunu öğrenme imkanı buluyoruz" yorumunda bulunan Turan, "Ortada Bakan paylaşımlarından başlayın, muhtemel krizlere, kendi aralarındaki kavgalara hep beraber şahitlik ediyoruz. 6'lı Masa'nın kurtlar sofrası değil, tilki masası olduğu ortaya çıktı. Herkes kendi dışındaki partilere rakip olarak bakıyor. MHP bizim rakibimiz değil refikimiz. Herkesin eteğindeki taşı döksün. İddialara bakın, kriz, kaos, kavga, ganimet paylaşımı gibi kavgaları görüyoruz" dedi.'Tek adam iddiası uluslararası egemen güçlerin sevmedikleri adamlara söylediği bir sözdür'AK Partili Turan, açıklamalarının devamında şu değerlendirmelerde bulundu:'Erdoğan tarihin en çok oyunu alacak'"Yönetirken bir imza gerekir, bir adam gerekir. O adamın partisi var, MYK'sı, MKYK'sı var. Ne demek tek adam? Halkımız referandumla onay vererek bu sisteme geçti. Dünyada hiçbir topluluğun aldığı bir hakkı geri vermişliği yok. Dünyada hiçbir millet aldığı hakkı geri vermez" diye devam eden Turan, "Başkanlıktan asla parlamenter sisteme teknik olarak, felsefi olarak geçiş yok. Halk bir kere bu yetkiyi vermez. Parlamenter sisteme geçmek için 400'den fazla vekil alması lazım. Hadi aldılar diyelim, referanduma gitmek durumundalar. Referandumu kazandılar diye düşünelim. Tüm liderlere soruyorum; Türkiye'nin en çok oy alacak partisi eski sisteme göre Başbakan olma ihtimali hangisi? Sayın Erdoğan'ın önünü açmış olurlar. Sayın 20 Erdoğan'ın 20 yıllık siyasi tarihinde en büyük oyu alarak seçileceğini biliyorum. Gittiğimiz yerlerde millet bizimle sıkıntısını paylaşıyor, 'şu derdim var ama sen çöz' diyor. Halkın içindeyiz, halkımız 'yaparsa Erdoğan yapar' dediğini biliyoruz. Erdoğan tarihin en çok oyunu alacak iddia ediyorum" diye konuştu.Turan, "Biz siyasi polemik yapmayı değil iş yapmayı tercih ediyoruz. Yalandan, dedikodudan, iftiradan çok ağzımız yandı. İsveç'teki kötü tablo Avrupa'nın içine düştüğü hazin tablosu tam kendisi. Sayın Cumhurbaşkanı 'yapmayın terör sizi vurur' demişti. Terörün dili, dini, milleti olmaz dedik. İsveç'teki o görüntü acilen adım atmaları, net karar almaları gereken konudur. NATO sürecinde terörle ilişkisi durdurulmazsa, üyelik sürecine Türkiye'nin 'evet' demeyeceğini duyurmuş oldu. Avrupa'nın tavrını Türkiye izleyecektir. Sayın Erdoğan'a ilişkin kötü görsel, Erdoğan'ın kendisine değil, büyüyen Türkiye, oyunları bozan Türkiye demek. Bunu sevmeyen insanların yaptığı iş bu. Erdoğan'ın kaderiyle Türkiye'nin kaderi özdeşleşti. Onun için bunu yapıyorlar. Her konuda kavga edelim, polemik yapalım ama ulusal konularda, terör konularda, dış meselelerde mutlaka beraber olalım. Biz muhalefetin zaman zaman büyükelçilere şikayet edilmesinden bıktık. Muhalefetin bu konudaki tavrı yerinde, en azından milli meselelerde devamını bekliyoruz" dedi.'ARGE Başkanımız Mustafa Şen Bey, dün itibariyle yüzde 52'nin üzerinde bir oydan bahsetti'"AK Parti'nin oy oranı kaç?" sorusuna yanıt veren Turan, şu yanıtı verdi:'En çok Kürt vekil bizde var'"Türkiye'mizi son 20 yıl içerisinde karış karış gezerek, toplantılar mitingler yaptık" diyen Turan, "Şimdi geldiğimiz yerde İzmir'le Diyarbakır'ın, Çanakkale ile Şırnak'ın farkı yok bizim için. Muazzam bir dönem yaşıyoruz. Önceden belki meselelere Kürtlerin, Alevilerin sorunları diye bakılabiliyordu. Şimdi Türkiye'nin sorunu olarak bakıyoruz. Bir dönem yapılan hatalı politikalarla geri kalmışlık olmuş, şimdi yok. Mesele Güneydoğu meselesi değil Türkiye meselesidir. Türkiye'nin 85 milyon seçmeni var. Laz seçmen, öğrenciler şöyle seçer, kadınlar böyle yapar diyor muyuz? 85 milyon eşit bakmak durumundayız. Kürt seçmeni ifadesini doğru bulmuyorum. En çok Kürt vekil bizde var. Türkiye'nin üniter yapısını en iyi temsil eden, koruyan, kollayan parti biziz" dedi."HDP'nin Kandil avukatlığı varsa buna itirazımız var. Biz HDP'yi bölücülük yapma iddiasındaki bir ayağı Kandil, bir ayağı Avrupa'da bir parti olarak görüyoruz" diye devam eden Turan, "Teröristi arabasında gezdiren, teröristin telefonunu polisten saklayan, halkı sokağa çağırıp yüzlerce kişinin ölümünü sağlayan bir anlayış varsa bunun mutlaka bedeli olur. Amiyane tabirle özür diliyorum 'tükürüğümle boğarım' diyen anlayışın bedeli olur. HÜDAPAR bu ülkenin kıymetli partilerinden bir tanesi. Biz ittifakımızı genişletmek istiyoruz. HÜDAPAR veya başkası Türkiye'nin büyümesine omuz verecek kim varsa, yürümekten şeref duyarız. Türkiye'nin emperyalizme karşı dik durmasında yanımızda duran kim varsa onunla yol yürümekten onur duyarız" değerlendirmesine bulundu.Turan, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:'Üniter yapıyı bozan, ana dili bozan anlayışın Türkiye'de karşılığı olmadığını düşünüyorum'"Türkiye'nin bu tür tartışmaları aştığını düşünüyorum. Türklük tanımından rahatsız olmayan bir siyasal akımın olmaması gerektiği kanaatindeyim" diyen Turan, "Adam Türkçe bilmiyordur, bunların hepsi tartışılabilir. Kürtçe başta olmak üzere tüm talep edilen dilleri seçmeli olmak kaydıyla imkan vermiştir. Üniter yapıyı bozan, ana dili bozan anlayışın Türkiye'de karşılığı olmadığını düşünüyorum. Ben Türküm, Balkan göçmeniyim gurur duyuyorum. Siz Kürt olabilirsiniz. Mesele 85 milyon içinde beraber olmaktır. Türkiye'nin anayasasında bu tartışmalar yazılı metne dönüştürülmüştür" diye konuştu.'EYT Şubat ortalarında biter diye umut ediyorum'Turan, EYT'nin Meclis'e gelip yasalaşmasıyla ilgili bir sorusuna ilişkin, üzenlemenin Şubat ayında bitebileceğini kaydederek, şunları söyledi,

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