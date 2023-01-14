https://sputniknews.com.tr/20230114/ak-partili-kesir-kadin-erkek-omuz-omuza-siyaset-yapma-geleneginin-mimari-ak-partidir-1065743358.html

AK Partili Keşir: Kadın, erkek omuz omuza siyaset yapma geleneğinin mimarı AK Parti’dir

AK Partili Keşir: Kadın, erkek omuz omuza siyaset yapma geleneğinin mimarı AK Parti’dir

AK Partili Keşir, "Kadın, erkek omuz omuza siyaset yapma geleneğinin mimarı, AK Parti’dir. Omuz omuza nüfusun tamamının siyaset yapmasının mimarı Cumhurbaşkanı... 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T17:18+0300

2023-01-14T17:18+0300

2023-01-14T17:18+0300

dünya

ak parti

recep tayyip erdoğan

kadın cinayeti

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Siyaset Akademisi Kadın" programının Ankara'daki eğitiminde "Kadın, Aile ve Çocuk Politikaları" dersini anlattı."Bizler AK Parti kurulurken, özellikle başörtülü kardeşlerimiz için söylüyorum bunu, Meclis üyesi oluruz, milletvekili oluruz diye başlamadık. Bir kariyer planlamasıyla biz siyasete girmedik" diyen Keşir, bu ülkenin kadınlarının 20 yılda eğitimde fırsat eşitliğini yakaladığını söyledi.AK Parti'nin ezberleri bozduğunu belirten Keşir, özellikle kadınlar konusunda tüm seçimlerde kadınlarla yol yürüyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın, erkek omuz omuza siyaset yapma geleneğinin mimarı olduğunu ifade etti:Türkiye'de kadınların daha önce eğitimde ve çalışma hayatında siyasi nedenlerle veya imkansızlıklarla yer almadığına dikkati çeken Keşir, AK Parti'nin 2002'de iktidara gelmesiyle kadınların eğitimde fırsat eşitliğini yakaladığını kaydetti.'Her şeyin başı eğitimdir'"Her şeyin başı eğitimdir, siyasi katılım için, kadın hakları için öyledir" diyen Keşir, AK Parti'nin vadettiği yasakları kaldırdığına, bugün 209 üniversite ile 81 ilde kız çocuklarının üniversite eğitimine erişebildiğine işaret etti.Keşir, "Siyasette kadın katılımı, iş gücü piyasalarına kadın katılımı, karar alma mekanizmalarında kadın, bütün bunlardan bahsedebilmemiz için önce eğitim. Eğitim olmadan hiçbir şey olmuyor." diye konuştu.'KADES iftihar edilecek bir uygulama'Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yapılan çalışmalara da değinen Keşir, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede Avrupa'ya örnek olmuş bir Türkiye var" dedi.Keşir, "2005'teki düzenlememiz çok köklü bir düzenlemedir. Aile içi ve kadına şiddetin suç olduğunu, bu düzenlemede getirdik. Yine cinsel saldırı tanımını yaptık. Bu ülkenin kanunlarında cinsel saldırı diye bir tanımlama yoktu, bunu biz getirdik" diye konuştu.Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinden bugüne kadar 1 milyon kişinin yararlandığını bildiren Keşir, bu merkezlerin, kadının şiddet gördüğü andan itibaren ilk başvuracağı yerler olduğunu söyledi.Türkiye adına KADES'in (Kadın Destek Uygulaması) iftihar edilecek bir uygulama olduğunu vurgulayan Keşir, "Avrupa'da bu uygulama en iyi uygulama ödülünü aldı. Belçika ve Fransa kendi ülkelerinde bu uygulamayı kopyalıyorlar." dedi.

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ak parti, recep tayyip erdoğan, kadın cinayeti