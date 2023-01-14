AK Parti Sözcüsü Çelik: İYİ Parti yöneticileri tarafından ortaya koyulan tavrı değerli buluyoruz
02:07 14.01.2023 (güncellendi: 02:09 14.01.2023)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
© AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç'te terör yandaşlarının Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında, İYİ Parti yöneticileri tarafından ortaya koyulan tavrı değerli buluyoruz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak gerçekleştirilen eyleme tepki gösteren İYİ Parti yöneticilerinin ortaya koyduğu tavrı değerli bulduklarını ifade etti.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İsveç'te terör yandaşlarının Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında, İYİ Parti yöneticileri tarafından ortaya koyulan tavrı değerli buluyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan saldırı karşısında siyasi partilerin teröre karşı güçlü dayanışma göstermesi tüm dünyaya verilen bir mesajdır."
Sağlık sorunu yaşayan İyi Parti Genel Başkanı Sn Meral Akşener’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz…— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 13, 2023
Öte yandan Çelik, sağlık sorunu yaşayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileğinde de bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Terör örgütü ve uzantılarının İsveç'te gerçekleştirdiği ve ülkemiz adına asla kabul edemeyeceğimiz provokasyonu kınıyoruz. İsveç makamlarını bu konuda gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. İYİ Parti olarak terör örgütlerinin karşısında kararlılıkla durmayı sürdüreceğiz…” demişti.
Terör örgütü ve uzantılarının İsveç'te gerçekleştirdiği ve ülkemiz adına🇹🇷 asla kabul edemeyeceğimiz provokasyonu kınıyoruz. İsveç makamlarını bu konuda gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. İYİ Parti olarak terör örgütlerinin karşısında kararlılıkla durmayı sürdüreceğiz…— Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) January 13, 2023