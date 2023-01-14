https://sputniknews.com.tr/20230114/ak-parti-sozcusu-celik-iyi-parti-yoneticileri-tarafindan-ortaya-koyulan-tavri-degerli-buluyoruz-1065734324.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: İYİ Parti yöneticileri tarafından ortaya koyulan tavrı değerli buluyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik: İYİ Parti yöneticileri tarafından ortaya koyulan tavrı değerli buluyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç'te terör yandaşlarının Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında, İYİ Parti yöneticileri... 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T02:07+0300

2023-01-14T02:07+0300

2023-01-14T02:09+0300

ak parti

dünya

meral akşener

isveç

ömer çelik

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak gerçekleştirilen eyleme tepki gösteren İYİ Parti yöneticilerinin ortaya koyduğu tavrı değerli bulduklarını ifade etti.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:Öte yandan Çelik, sağlık sorunu yaşayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileğinde de bulundu.İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Terör örgütü ve uzantılarının İsveç'te gerçekleştirdiği ve ülkemiz adına asla kabul edemeyeceğimiz provokasyonu kınıyoruz. İsveç makamlarını bu konuda gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. İYİ Parti olarak terör örgütlerinin karşısında kararlılıkla durmayı sürdüreceğiz…” demişti.

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ak parti, meral akşener, isveç, ömer çelik