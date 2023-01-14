https://sputniknews.com.tr/20230114/ak-parti-genel-baskanvekili-kurtulmus-biraz-one-alinmasi-bunun-erken-secim-olacagi-anlamina-gelmez-1065744397.html

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, seçim tarihine ilişkin "Seçim takvimiyle ilgili bir düzenleme olacak. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı... 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T18:11+0300

2023-01-14T18:11+0300

2023-01-14T18:13+0300

numan kurtulmuş

türkiye

ak parti

türkiye yüzyılı

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

deva partisi

ali babacan

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te canlı yayınlanan Hakan Çelik'le Hafta Sonu programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.Seçim takvimi, beyannamesi ve manifestosunun sorulması üzerine Kurtulmuş, AK Parti'nin seçim çalışmalarına çoktan başladığını, Ekim 2021'den bu yana neredeyse her hafta düzenli olarak Strateji Heyeti Toplantısı gerçekleştirdiklerini, burada yapılan tartışmalardan büyük bir külliyat oluştuğunu ve bunun sonucunda da Türkiye Yüzyılı vizyonunun şekillendiğini söyledi.Seçim beyannamesiyle ilgili kurdukları 5 kişilik komisyonun da çalışmalarını sürdüreceğine işaret eden Kurtulmuş, geçmişte yaptıkları çalışmaları da millete anlatacaklarını ama aynı zamanda bir gelecek ideali, hedefi, ülküsü ile milletle birlikte yürüyecekleri bir seçim beyannamesi hazırlayacaklarını, beyannamenin seçim kampanyasının başlangıcının hemen öncesinde tamamlanacağını, kampanyanın başlamasının da seçim tarihine bağlı olduğunu dile getirdi.'Zorunluluklar dolayısıyla seçim bir miktar öne alınabilir'Kurtulmuş, seçim tarihine ilişkin soruya, "Seçim tarihini henüz net olarak söylemek mümkün değil ama belki zorunluluklar dolayısıyla seçim bir miktar öne alınabilir. Seçim takvimiyle ilgili bir düzenleme olacak. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez" yanıtını verdi.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra yapılan ilk seçim olması bakımından 2023 seçimlerinin önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bir başka önemli kısmı, AK Parti'nin 20 yıllık icraatlarının halk tarafından ibra edileceği bir seçim olacak. Belki bunların hepsinden çok daha önemlisi, Türkiye'nin bir istikamet tayini seçimi olacak. Allah'ın izniyle 2023'te milletimiz hem 20 yılı ibra edecek hem de yeniden güçlü büyük Türkiye olma istikametinde Türkiye Yüzyılının kapılarını açacaktır" diye konuştu.Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin bu seçimdeki en önemli meselesinin aday tespitleri, seçimin kilit kavramının ise itibar olduğunu, listelerde sözüne kıymet verilen, halkın sevdiği, bildiği, tanıdığı muteber isimlerin aday gösterileceğini söyledi.AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, HDP'ye ilişkin bir soru üzerine, terörle siyasetin arasına mesafe konulması gerektiğini, terörün, silahın, bombanın, anarşinin olduğu, insanların katledildiği yerde demokrasinin bulunmayacağına dikkati çekerek, Türkiye'de hiçbir siyasi partinin terörden medet ummamasını, terörün gölgesinde bulunmamasını istediklerini, bunu ortadan kaldırmanın öncelikli olarak HDP'nin üzerine düşen bir sorumluluk olduğunu belirtti."HDP ile bir diyalog kanalı açılabilir mi?" sorusu üzerine Kurtulmuş, "İçselleştirilmiş bir demokratik dili kullanmaları ve bu anlamda da HDP'yi bir Türkiye partisi haline getirebilme kararlılığı içerisinde olmaları lazım. Bu ilişkinin nasıl seyredeceği bizim tayin edeceğimiz bir şey değil, başlı başına öncelikli olarak HDP'nin tespit edeceği bir şeydir" değerlendirmesini yaptı.'Altı artılı masanın temel sorunu ana fikirler etrafında bütünleşememektir'İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen'in cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimlerini zikrettiği açıklamasının sorulması üzerine Kurtulmuş, altılı masanın "Adayımız şudur" diyene kadar aday isimleri ya da profilleri etrafında daha çok görüşlerin ortaya çıkacağını ve tartışmaların olacağını dile getirdi. Kurtulmuş, "Altı artılı masanın temel sorunu adayı tespit edememek değil, temel sorunu ana fikirler etrafında bütünleşememektir" dedi.Bir başka meselenin sistem tartışması olduğunu, bir anayasa teklifinin ortaya çıktığını ancak bunun altılı masanın değil bir siyasi partinin görüşü olarak gündeme geldiğini, teklif edilen sistemin de güçlendirilmiş parlamenter sistem değil yarı başkanlık sistemi olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Altılı masanın önce odaklanması gereken konu, nasıl başkan seçecekler, seçtirecekler buna çalışmaları... İkincisi, önümüzdeki dönemde anayasayı değiştirebilmek için parlamentoda nasıl bir çoğunluk elde edecekler?" ifadelerini kullandı.'Teklif edilen husus eş cumhurbaşkanlığı sistemidir'Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamalarının sorulması üzerine, şunları söyledi:'Hiçbir şaibe olmadan bu seçimler olacak'AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Bizim halktan gördüğümüz gidişat, Allah'ın izniyle 2023 seçimlerinde altı artılı masanın gösterdiği aday kazanamayacak. Türkiye'de parlamentoda AK Parti Allah'ın izniyle açık ara birinci parti olarak yine siyasetin belirleyen partisi olmaya devam edecektir" dedi.Seçim güvenliğine yönelik soruyu Kurtulmuş, şöyle yanıtladı:- F-16 ve F-35 tartışmalarıKurtulmuş, "ABD Kongresi ve yönetimi Türkiye'ye F-16 veriliş sürecini sürüncemede götürürse ve bunu Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini destekleme şartına bağlarsa Türkiye'nin tutumu ne olur?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:PKK/YPG destekçilerinin İsveç'in başkenti Stockholm'de belediye binası önündeki eylemine ilişkin de Kurtulmuş, "Bu kadar hassasiyetleri ortaya koyuyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın maketini astıkları o çirkin, hain saldırıyı yapabiliyorlar. Ve bu saldırı karşısında bizim beklentimiz sadece demeç vermek değil. Kim bunlarsa onlar, görüntüleriniz var, hem de sizin en merkezi yerinizde yapmış, tutuklayın adamları, gözaltına alın, yargılayın, Türkiye'ye bunları iade edin" diye konuştu.Kurtulmuş, "Türkiye F-35'e sahip olmadan Yunanistan F-35'i alırsa Türkiye'nin tutumu ne olur? sorusunu da şöyle yanıtladı:

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numan kurtulmuş, ak parti, türkiye yüzyılı, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), deva partisi, ali babacan