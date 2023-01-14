https://sputniknews.com.tr/20230114/ahmet-hakan-babacan-ve-davutoglu-iclerindeki-komedi-cevherini-bu-zamana-kadar-nasil-bastirmislar-1065738285.html

Ahmet Hakan: Babacan ve Davutoğlu içlerindeki komedi cevherini, bu zamana kadar nasıl bastırmışlar?

Ahmet Hakan: Babacan ve Davutoğlu içlerindeki komedi cevherini, bu zamana kadar nasıl bastırmışlar?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Babacan ve Davutoğlu ile ilgili olarak "Davutoğlu bırakıyor, Babacan alıyor. Babacan bırakıyor, Davutoğlu alıyor... 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T09:36+0300

2023-01-14T09:36+0300

2023-01-14T09:36+0300

türkiye

ali babacan

ahmet davutoğlu

ahmet hakan

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Rahat seçilirim" sözlerini değerlendirdi.Hakan, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Davutoğlu bırakıyor, Babacan alıyor. Babacan bırakıyor, Davutoğlu alıyor. Son kahkaha garantili bombayı Babacan patlatmış.Dediği şu: “Eğer Altılı Masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim.”İki şeyi çok merak ediyorum:Bir: Bunlar içlerindeki komedi cevherini, bu zamana kadar nasıl bastırmışlar?İki: Kemal Kılıçdaroğlu, seçime kadar bu ikisini nasıl idare edebilecek?"

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ali babacan, ahmet davutoğlu, ahmet hakan