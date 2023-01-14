https://sputniknews.com.tr/20230114/ab-komisyonu-ukraynaya-yeni-mali-yardimin-ilk-dilimini-tahsis-etmek-istedigini-dogruladi-1065732906.html

AB Komisyonu, Ukrayna’ya yeni mali yardımın ilk dilimini tahsis etmek istediğini doğruladı

AB Komisyonu, Ukrayna’ya yeni mali yardımın ilk dilimini tahsis etmek istediğini doğruladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’ya makro finans yardım paketinin ilk dilimini Ocak ayında tahsis etme niyetinde olduklarını... 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T01:05+0300

2023-01-14T01:05+0300

2023-01-14T01:06+0300

ukrayna krizi

ab

ukrayna

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İsveç’teki basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Ukrayna’ya 18 milyar euroluk destek paketinin ilk dilimini Ocak ayında aktarmaya başlayacağız” ifadesini kullandı.Von der Leyen, bu makro finans destek paketinin, AB tarihinin en büyüğü olduğunu kaydetti.AB Komisyonu, 9 Kasım 2022 tarihinde, Ukrayna’ya 2023’te 18 milyar euro değerinde yeni makro finans destek programını önermişti. AB kurumları bu programa onay vermişti.

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