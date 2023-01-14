https://sputniknews.com.tr/20230114/ab-komisyonu-ukraynaya-yeni-mali-yardimin-ilk-dilimini-tahsis-etmek-istedigini-dogruladi-1065732906.html
AB Komisyonu, Ukrayna’ya yeni mali yardımın ilk dilimini tahsis etmek istediğini doğruladı
AB Komisyonu, Ukrayna’ya yeni mali yardımın ilk dilimini tahsis etmek istediğini doğruladı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’ya makro finans yardım paketinin ilk dilimini Ocak ayında tahsis etme niyetinde olduklarını... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T01:05+0300
2023-01-14T01:05+0300
2023-01-14T01:06+0300
ukrayna krizi
ab
ukrayna
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İsveç’teki basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Ukrayna’ya 18 milyar euroluk destek paketinin ilk dilimini Ocak ayında aktarmaya başlayacağız” ifadesini kullandı.Von der Leyen, bu makro finans destek paketinin, AB tarihinin en büyüğü olduğunu kaydetti.AB Komisyonu, 9 Kasım 2022 tarihinde, Ukrayna’ya 2023’te 18 milyar euro değerinde yeni makro finans destek programını önermişti. AB kurumları bu programa onay vermişti.
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ab, ukrayna
AB Komisyonu, Ukrayna’ya yeni mali yardımın ilk dilimini tahsis etmek istediğini doğruladı
01:05 14.01.2023 (güncellendi: 01:06 14.01.2023) Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’ya makro finans yardım paketinin ilk dilimini Ocak ayında tahsis etme niyetinde olduklarını doğruladı.
İsveç’teki basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Ukrayna’ya 18 milyar euroluk destek paketinin ilk dilimini Ocak ayında aktarmaya başlayacağız” ifadesini kullandı.
Von der Leyen, bu makro finans destek paketinin, AB tarihinin en büyüğü olduğunu kaydetti.
AB Komisyonu, 9 Kasım 2022 tarihinde, Ukrayna’ya 2023’te 18 milyar euro değerinde yeni makro finans destek programını önermişti. AB kurumları bu programa onay vermişti.