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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230114/ab-komisyonu-ukraynaya-yeni-mali-yardimin-ilk-dilimini-tahsis-etmek-istedigini-dogruladi-1065732906.html
AB Komisyonu, Ukrayna’ya yeni mali yardımın ilk dilimini tahsis etmek istediğini doğruladı
AB Komisyonu, Ukrayna’ya yeni mali yardımın ilk dilimini tahsis etmek istediğini doğruladı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’ya makro finans yardım paketinin ilk dilimini Ocak ayında tahsis etme niyetinde olduklarını... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T01:05+0300
2023-01-14T01:06+0300
ukrayna krizi
ab
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İsveç’teki basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Ukrayna’ya 18 milyar euroluk destek paketinin ilk dilimini Ocak ayında aktarmaya başlayacağız” ifadesini kullandı.Von der Leyen, bu makro finans destek paketinin, AB tarihinin en büyüğü olduğunu kaydetti.AB Komisyonu, 9 Kasım 2022 tarihinde, Ukrayna’ya 2023’te 18 milyar euro değerinde yeni makro finans destek programını önermişti. AB kurumları bu programa onay vermişti.
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ab, ukrayna
ab, ukrayna

AB Komisyonu, Ukrayna’ya yeni mali yardımın ilk dilimini tahsis etmek istediğini doğruladı

01:05 14.01.2023 (güncellendi: 01:06 14.01.2023)
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYAB- Ukrayna
AB- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’ya makro finans yardım paketinin ilk dilimini Ocak ayında tahsis etme niyetinde olduklarını doğruladı.
İsveç’teki basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Ukrayna’ya 18 milyar euroluk destek paketinin ilk dilimini Ocak ayında aktarmaya başlayacağız” ifadesini kullandı.
Von der Leyen, bu makro finans destek paketinin, AB tarihinin en büyüğü olduğunu kaydetti.
AB Komisyonu, 9 Kasım 2022 tarihinde, Ukrayna’ya 2023’te 18 milyar euro değerinde yeni makro finans destek programını önermişti. AB kurumları bu programa onay vermişti.
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