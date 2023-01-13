https://sputniknews.com.tr/20230113/zaharova-kievin-sovyet-bilim-insani-korolevi-kendilerine-mal-etme-cabalari-tarihin-carpitilmasi-1065725684.html

Zaharova: Kiev'in Sovyet bilim insanı Korolev’i kendilerine mal etme çabaları tarihin çarpıtılması

Zaharova: Kiev'in Sovyet bilim insanı Korolev’i kendilerine mal etme çabaları tarihin çarpıtılması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukraynalı yetkililerin Sovyet bilim insanı Sergey Korolev'in başarılarını kendilerine mal etmeye çalışarak tarihi... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T21:08+0300

2023-01-13T21:08+0300

2023-01-13T21:08+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna

ukrayna krizi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Ukraynalı yetkililerin uygulamalı uzay biliminin temelini atan Sovyet bilim insanı Sergey Korolev'in başarılarını kendilerine atfetmeye çalışarak tarihi tahrif ettiklerini söyledi.Zaharova, “Kiev'deki yetkililer, Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği'nin tarihinin tahrif edilmesine, eski Sovyet ülkeleri halklarının ortak tarihsel belleğinin yok edilmesine yönelik çizgiyi sürdürüyor” ifadelerini kullandı.Bilim insanının biyografisine işaret eden Zaharova, Korolev’i Ukrayna'ya bağlayan tek şeyin doğum yeri olduğunu vurguladı.Daha önce, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak, Kiev'in son yıllarda öne sürdüğü, büyük Sovyet bilim insanı Sergey Korolev'in Ukraynalı olduğu iddiasını tekrar gündeme getirmişti.Tasarladığı uzay araçlarıyla dünya çapında ünlenen Korolev’in başkanlığında Dünyanın ilk yapay uydusu yörüngeye fırlatılmıştı ve kozmonot Yuriy Gagarin’in uzay yolculuğu gerçekleştirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230113/abdnin-ukrayna-gonderdigi-silahlarin-tam-listesi-degeri-25-milyar-dolara-ulasti-1065708627.html

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