https://sputniknews.com.tr/20230113/zaharova-kievin-sovyet-bilim-insani-korolevi-kendilerine-mal-etme-cabalari-tarihin-carpitilmasi-1065725684.html
Zaharova: Kiev'in Sovyet bilim insanı Korolev’i kendilerine mal etme çabaları tarihin çarpıtılması
Zaharova: Kiev'in Sovyet bilim insanı Korolev’i kendilerine mal etme çabaları tarihin çarpıtılması
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukraynalı yetkililerin Sovyet bilim insanı Sergey Korolev'in başarılarını kendilerine mal etmeye çalışarak tarihi... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T21:08+0300
2023-01-13T21:08+0300
2023-01-13T21:08+0300
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Ukraynalı yetkililerin uygulamalı uzay biliminin temelini atan Sovyet bilim insanı Sergey Korolev'in başarılarını kendilerine atfetmeye çalışarak tarihi tahrif ettiklerini söyledi.Zaharova, “Kiev'deki yetkililer, Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği'nin tarihinin tahrif edilmesine, eski Sovyet ülkeleri halklarının ortak tarihsel belleğinin yok edilmesine yönelik çizgiyi sürdürüyor” ifadelerini kullandı.Bilim insanının biyografisine işaret eden Zaharova, Korolev’i Ukrayna'ya bağlayan tek şeyin doğum yeri olduğunu vurguladı.Daha önce, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak, Kiev'in son yıllarda öne sürdüğü, büyük Sovyet bilim insanı Sergey Korolev'in Ukraynalı olduğu iddiasını tekrar gündeme getirmişti.Tasarladığı uzay araçlarıyla dünya çapında ünlenen Korolev’in başkanlığında Dünyanın ilk yapay uydusu yörüngeye fırlatılmıştı ve kozmonot Yuriy Gagarin’in uzay yolculuğu gerçekleştirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230113/abdnin-ukrayna-gonderdigi-silahlarin-tam-listesi-degeri-25-milyar-dolara-ulasti-1065708627.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi
Zaharova: Kiev'in Sovyet bilim insanı Korolev’i kendilerine mal etme çabaları tarihin çarpıtılması
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukraynalı yetkililerin Sovyet bilim insanı Sergey Korolev'in başarılarını kendilerine mal etmeye çalışarak tarihi çarpıttıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Ukraynalı yetkililerin uygulamalı uzay biliminin temelini atan Sovyet bilim insanı Sergey Korolev'in başarılarını kendilerine atfetmeye çalışarak tarihi tahrif ettiklerini söyledi.
Zaharova, “Kiev'deki yetkililer, Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği'nin tarihinin tahrif edilmesine, eski Sovyet ülkeleri halklarının ortak tarihsel belleğinin yok edilmesine yönelik çizgiyi sürdürüyor” ifadelerini kullandı.
Bilim insanının biyografisine işaret eden Zaharova, Korolev’i Ukrayna'ya bağlayan tek şeyin doğum yeri olduğunu vurguladı.
Daha önce, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak, Kiev'in son yıllarda öne sürdüğü, büyük Sovyet bilim insanı Sergey Korolev'in Ukraynalı olduğu iddiasını tekrar gündeme getirmişti.
Tasarladığı uzay araçlarıyla dünya çapında ünlenen Korolev’in başkanlığında Dünyanın ilk yapay uydusu yörüngeye fırlatılmıştı ve kozmonot Yuriy Gagarin’in uzay yolculuğu gerçekleştirilmişti.