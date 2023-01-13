https://sputniknews.com.tr/20230113/yuksek-secim-kurulunda-20-isim-uyelik-icin-aday-oldu-1065706125.html

Yüksek Seçim Kurulu'nda 20 isim üyelik için aday oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nda 20 isim üyelik için aday oldu

YSK’da kritik değişim için geri sayım başladı. Başkan dahil 5 üyenin görevi 24 Ocak’ta sona eriyor. Yargıtay ve Danıştay’da pazartesi seçim yapılacak. 20 isim... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T12:36+0300

2023-01-13T12:36+0300

2023-01-13T12:36+0300

politika

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

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Genel seçime kısa bir süre kala Yüksek Seçim Kurulu’nda yaşanacak kritik değişim için süreç resmen başladı. 11 üyeli YSK’da Başkan Muharrem Akkaya dahil 5 üyenin görev süresi 24 Ocak’ta sona eriyor. Yeni üyelerin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay’da seçim 16 Ocak’ta seçim yapılacak. 3 kontenjanı olan Yargıtay’da 16.2 kontenjanı olan Danıştay’da ise 4 isim YSK üyeliği için aday oldu. Üye seçimlerinin tamamlanmasının ardından YSK, 24 Ocak’ta toplanarak yeni başkanını belirleyecek.13. Cumhurbaşkanın belirleneceği, parlamentonun yenileneceği genel seçimlere artık normal zamanında yapılsa bile 6 aydan az süre kaldı. Ancak; bu önemli seçimi yönetecek olan Yüksek Seçim Kurulu’nda kritik bir değişim yaşanacak. Çünkü 11 üyeli Kurul’da 5 üyenin görev süreleri 24 Ocak’ta sona eriyor. Başkan Muharrem Akkaya ile Başkan Vekili Erhan Çiftçi de görev süresi sona eren isimler arasında bulunuyor.Görev süreleri sona eren üyeler Kürşat Hamurcu, Yunus Aykın ve Cengiz Topaktaş dönemin YSK Başkanı Sadi Güven ile birlikte İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine dair karara muhalefet etmişti. Görev süresi sona eren isimlerin yerine Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarında yapılacak oylama sonucunda belirlenecek kişiler YSK üyesi olacak. 3 üye Yargıtay’dan, 2 üye Danıştay’dan gelecek.Her iki yüksek yargı organında da YSK üyeliği seçiminin yapılacağı tarih belli oldu. 16 Ocak Pazartesi hem Yargıtay’da hem de Danıştay’da seçim yapılacak. Yargıtay’da 16, Danıştay’da ise 4 isim şu ana kadar YSK üyeliği için aday oldu.İşte o isimler;Danıştay’dan YSK üyeliği için aday olan isimler;- 6. Daire Üyesi Ali Çopur- 5. Daire Üyesi İsmail Kalender- 7. Daire Üyesi Abdullah Artunç- 6. Daire Üyesi Mehmet Ali CeranYargıtay’dan YSK üyeliği için aday olan isimler;- 7. Ceza Dairesi Üyesi Bülent Savtok- 7. Ceza Dairesi Üyesi Fehmi Tosun- 8. Ceza Dairesi Üyesi Ertan Aydın- 10. Ceza Dairesi Üyesi Talip Bakır- 8. Hukuk Dairesi Üyesi Fevzi Eroğlu- 4. Ceza Dairesi Üyesi Necip Topuz- 12. Ceza Dairesi Üyesi Fuzuli Aydoğdu- 11. Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Badalı- 11. Hukuk Dairesi Üyesi Mikail Özdemir- 12. Hukuk Dairesi Üyesi Serdar Mutta- 3. Ceza Dairesi Üyesi Celal Albay- 11. Ceza Dairesi Üyesi Orhan Balbal- 6. Ceza Dairesi Üyesi Yılmaz Karaboduk- 9. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Osmanoğlu- 11. Ceza Dairesi Üyesi Arif Atılgan- 12. Ceza Dairesi Üyesi Nadir Güngüneş

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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)