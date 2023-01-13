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https://sputniknews.com.tr/20230113/sozlesmeliye-kadro-teklifi-28-kasim-2022den-once-sozlesmeli-olanlar-dogrudan-kadroya-gececek-1065706407.html
Sözleşmeliye kadro teklifi: '28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olanlar doğrudan kadroya geçecek'
Sözleşmeliye kadro teklifi: '28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olanlar doğrudan kadroya geçecek'
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 500 binden fazla sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Elitaş, 28 Kasım 2022'den önce... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
kadro
sözleşme
toplu sözleşme
çalışan
memur
mustafa elitaş
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AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu bildirdi.Elitaş, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanların kadroya geçeceğini ifade etti.Gelecek hafta teklifi yasalaştırmayı planladıklarını söyledi.Elitaş'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
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kadro, sözleşme, toplu sözleşme, çalışan, memur, mustafa elitaş, tbmm
kadro, sözleşme, toplu sözleşme, çalışan, memur, mustafa elitaş, tbmm

Sözleşmeliye kadro teklifi: '28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olanlar doğrudan kadroya geçecek'

12:11 13.01.2023 (güncellendi: 12:26 13.01.2023)
© AAAK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© AA
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 500 binden fazla sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Elitaş, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanların kadroya geçeceğini açıkladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu bildirdi.

Elitaş, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanların kadroya geçeceğini ifade etti.

Gelecek hafta teklifi yasalaştırmayı planladıklarını söyledi.
Elitaş'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
"28 Kasım 2022'den başlamak üzere sözleşmeli personel kadrosundan 657 sayılı kanunun 4B kapsamında çalışma hayatlarına devam edecekler. 3 yıl üst üste sözleşmesi tekrar edilen kişiler, aday memur kadrosundan 3 yılın sonunda memur kadrosuna girmeyi hak ediyorlardı. Bu düzenleme ile 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olanların beklemeden doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler. 28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak başlayanlar 5 yıl bekleme süresine tabii olmadan doğrudan doğruya bulundukları kadroda memur kadrosuna geçecekler. 1 yıl süreyle aynı görevde çalıştıktan sonra tayin haklarını elde etmiş olacaklar. Böylece sayıları 458 bin 615 sözleşmeli personel, görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin haklarına sahip olacaklar. Kadroya geçmeyecek sözleşmelilerin hakları şahsa bağlı olarak korunacaktır."
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