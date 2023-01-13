Sözleşmeliye kadro teklifi: '28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olanlar doğrudan kadroya geçecek'

"28 Kasım 2022'den başlamak üzere sözleşmeli personel kadrosundan 657 sayılı kanunun 4B kapsamında çalışma hayatlarına devam edecekler. 3 yıl üst üste sözleşmesi tekrar edilen kişiler, aday memur kadrosundan 3 yılın sonunda memur kadrosuna girmeyi hak ediyorlardı. Bu düzenleme ile 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olanların beklemeden doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler. 28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak başlayanlar 5 yıl bekleme süresine tabii olmadan doğrudan doğruya bulundukları kadroda memur kadrosuna geçecekler. 1 yıl süreyle aynı görevde çalıştıktan sonra tayin haklarını elde etmiş olacaklar. Böylece sayıları 458 bin 615 sözleşmeli personel, görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin haklarına sahip olacaklar. Kadroya geçmeyecek sözleşmelilerin hakları şahsa bağlı olarak korunacaktır."