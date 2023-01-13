https://sputniknews.com.tr/20230113/sigaraya-indirim-geliyor-1065700624.html

Sigaraya indirim geliyor

Sigaraya indirim geliyor

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş Twitter hesabından yaptığı duyuruda bazı sigara markalarına 1 TL indirim geleceğini duyurdu. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

sigara

indirim

türkiye

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Yeni yılla birlikte birçok ürün zamlanırken sigaranın da fiyatı arttı. Yılbaşından itibaren yapılan 4 liralık zammın ardından, bu kez bir sigara grubunda 1 lira indirim haberi geldi.Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuru ile bazı sigara markalarında 1 TL indirim olacağını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230105/bir-sigara-grubuna-zam-1065406069.html

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sigara, indirim, türkiye