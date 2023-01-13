https://sputniknews.com.tr/20230113/saglik-senden-2022-saglikta-siddet-raporu-249-siddet-vakasi-yasandi-2-saglik-calisani-oldu-1065703859.html

Sağlık-Sen'den 2022 Sağlıkta Şiddet Raporu: 249 şiddet vakası yaşandı, 2 sağlık çalışanı öldü

Sağlık-Sen'den 2022 Sağlıkta Şiddet Raporu: 249 şiddet vakası yaşandı, 2 sağlık çalışanı öldü

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 2022'de toplam 249 şiddet olayının yaşandığını belirterek, "Yaşanan şiddet olaylarında 2 sağlık çalışanı hayatını... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T11:02+0300

2023-01-13T11:02+0300

2023-01-13T11:02+0300

türkiye

sağlık-sen

sağlıkta şiddet

rapor

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Durmuş, Sağlık-Sen'in "2022 Yılı Sağlıkta Şiddet Raporu"na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yıl boyunca ülkenin dört bir yanından aralıksız şiddet haberlerinin geldiğini aktardı.Temmuzda Dr. Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından katledildiğini, eylülde ise Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yine hasta yakınlarının bıçaklı saldırısına uğrayan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın yaşamını kaybettiğini anımsatan Durmuş, "Sağlık çalışanlarının kronik bazı sorunlarının çözüme kavuştuğu, ekonomik ve özlük haklarında nispi iyileştirmelerin yaşandığı 2022 yılında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet maalesef artarak devam etti." değerlendirmesinde bulundu.'X-ray cihazlarının hastanelere yerleştirilmeleri hızlandırılmalı'Durmuş, şiddete kurban verilen sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek, yaşanan olayların sağlık çalışanları üzerinde oluşturduğu psikolojik tahribata da dikkati çekti.Sağlık-Sen'in sağlıkta şiddet konusunda her ay düzenli rapor yayımladığını vurgulayan Durmuş, "Beyaz Kod", cezaların yüzde 50 oranında artırılması, sağlıkta şiddetin kamu davası niteliğine dönüştürülmesi, bu alandaki suçların katalog suçlar arasına alınması gibi önemli yasal adımların atıldığına işaret etti.Alınan tüm önlemlere karşılık, şiddet olaylarının sonlanmadığına işaret eden Durmuş, şunları kaydetti:Durmuş, ayrıca hasta yakınlarının hastaları hakkındaki bilgilere doğru ve kolay ulaşma kanallarının açılması, şiddetin yoğun yaşanabileceği birimlerde görevli sağlık çalışanlarına "kriz anlarını yönetmeye yönelik" iletişim eğitimleri verilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla toplumsal duyarlılığı artırmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesi, okul müfredatlarına sağlıkta şiddet konusunda duyarlılığı artırıcı bölümlerin eklenmesi önerilerinde bulundu.'2022'de 422 sağlık çalışanı mağdur oldu'Sağlıkta şiddet olaylarının 2022'de bir önceki yıla kıyasla arttığını belirten Durmuş, şöyle devam etti:En çok şiddete maruz kalanların doktor ve hemşireler olduğunu bildiren Durmuş, "Yaşanan şiddet olaylarında 2 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. 149 doktor, 76 hemşire, 76 güvenlik görevlisi, 58 acil sağlık hizmetleri çalışanı, 3 eczacı ve 60 diğer sağlık çalışanı olmak üzere toplam 422 sağlık çalışanı mağdur oldu." ifadesini kullandı.'96 saldırgan tutuklandı'Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, yıl boyunca şiddet olaylarına sebebiyet veren 494 saldırgandan 202'si hakkında herhangi bir işlem yapılmazken, 141'inin gözaltına alınıp serbest bırakıldığını, 96'sının tutuklandığını ve 53'ü hakkında adli soruşturma başlatıldığını aktardı.İki saldırgana ise kamudan uzaklaştırma cezası verildiğini vurgulayan Durmuş, şu bilgileri verdi:Durmuş, 2023'te sendika üyeleri ve isteyen tüm sağlık çalışanlarına yönelik olarak bu tür faaliyetlere ağırlık vereceklerinin de altını çizdi.

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sağlık-sen, sağlıkta şiddet, rapor