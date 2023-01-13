Saadet Partisi'nden İsveç'e kınama: 'İğrenç eylemi şiddetle kınıyoruz'

İsveç’te, hain terör örgütü destekçilerinin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan aleyhine gerçekleştirdikleri alçak ve iğrenç eylemi şiddetle kınıyoruz.Teröre ve teröristlere kol kanat geren ülkeler, bu davranışlarının bumerang gibi kendilerine döneceklerini asla unutmamalıdır!