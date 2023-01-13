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Saadet Partisi'nden İsveç'e kınama: 'İğrenç eylemi şiddetle kınıyoruz'
Saadet Partisi'nden İsveç'e kınama: 'İğrenç eylemi şiddetle kınıyoruz'
PKK destekçilerinin İsveç'teki eylemine ilişkin Saadet Partisi'nden kınama geldi. Kamuoyu mesajında 'çirkin eylemin şiddetle kınadıkları belirtildi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
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politika
saadet partisi
isveç
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PKK destekçilerinin İsveç'teki eylemine ilişkin Saadet Partisi'nden kınama geldi. Kamuoyu mesajında 'çirkin eylemin şiddetle kınadıkları belirtildi.Saadet Partisi, konu ile ilgili resmi Twitter hesabından kınama mesajı yayınladı.Saadet Partisi'nin paylaşımı şu şekilde;
https://sputniknews.com.tr/20230113/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-bu-cercevede-isvecin-nato-uyeligine-yesil-isik-yakamayiz-1065696357.html
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saadet partisi, isveç, recep tayyip erdoğan
saadet partisi, isveç, recep tayyip erdoğan

Saadet Partisi'nden İsveç'e kınama: 'İğrenç eylemi şiddetle kınıyoruz'

15:13 13.01.2023
© İHA / NURHAN İÇMEZSaadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© İHA / NURHAN İÇMEZ
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PKK destekçilerinin İsveç'teki eylemine ilişkin Saadet Partisi'nden kınama geldi. Kamuoyu mesajında 'çirkin eylemin şiddetle kınadıkları belirtildi.
PKK destekçilerinin İsveç'teki eylemine ilişkin Saadet Partisi'nden kınama geldi. Kamuoyu mesajında 'çirkin eylemin şiddetle kınadıkları belirtildi.
Saadet Partisi, konu ile ilgili resmi Twitter hesabından kınama mesajı yayınladı.
Saadet Partisi'nin paylaşımı şu şekilde;
İsveç’te, hain terör örgütü destekçilerinin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan aleyhine gerçekleştirdikleri alçak ve iğrenç eylemi şiddetle kınıyoruz.Teröre ve teröristlere kol kanat geren ülkeler, bu davranışlarının bumerang gibi kendilerine döneceklerini asla unutmamalıdır!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
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