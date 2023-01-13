https://sputniknews.com.tr/20230113/rusyada-ilk-kez-klonlanmis-inekten-bir-yavru-dunyaya-geldi-1065722676.html

Rusya’da ilk kez klonlanmış inekten bir yavru dünyaya geldi

Rusya’da ilk kez klonlanmış inekten bir yavru dünyaya geldi

Rusya’da, klonlanmış bir inek ilk kez anne oldu. Moskova Bölgesi’nde bulunan klonlanmış ineğin 40 kilo ağırlığında bir yavrusu oldu. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T18:49+0300

2023-01-13T18:49+0300

2023-01-13T18:49+0300

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Moskova Bölgesi Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, klonlanmış inek ülke tarihinde ilk kez bir yavru dünyaya getirdi. Olay, 30 Aralık 2022 tarihinde meydana geldi. Yavruya Dekabristka adı verildi. Rusça’da ‘dekabr’ kelimesi ‘aralık’ anlamına geliyor.Açıklamada, klonlanmış ineğin bir yavru dünya getirmesinin bilim insanları için önemli bir başarı olduğu, zira genomik düzenleme teknolojisinin gelişiminin ancak klonlanmış hayvanların yavru üretebilmesi ile mümkün olduğu kaydedildi.Ernst Federal Hayvancılık Araştırma Merkezi uzmanları Nisan 2020’de, somatik hücre çekirdeğini kullanarak Rusya’da ilk inek klonunu elde etmişti. Uzmanlar, somatik klonlamanın sığırların genomik düzenlemesi için ana teknolojik platform olduğuna, bu nedenle araştırmaya devam edilmesi gerektiğine inanıyor.

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