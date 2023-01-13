https://sputniknews.com.tr/20230113/restoran-ve-lokantalar-icin-fiyat-sabitleme-cagrisi-elinizi-tasin-altina-koyun-1065699822.html

Restoran ve lokantalar için fiyat sabitleme çağrısı: 'Elinizi taşın altına koyun'

Restoran ve lokantalar için fiyat sabitleme çağrısı: 'Elinizi taşın altına koyun'

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, birçok emtia ve girdi fiyatlarında gerileme yaşandığını ve dolardaki... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T07:45+0300

2023-01-13T07:45+0300

2023-01-13T07:45+0300

ekonomi

türkiye

fiyat sabitleme

satış fiyatı

restoran

tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes)

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Fitilini zincir marketlerin ateşlediği 'fiyat sabitleme' uygulaması, diğer sektörlere de yansımaya başladı.Geçtiğimiz günlerde MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat sabitlemesi yapan ve çok sayıda üründe indirimlere giden işletmeleri yürekten tebrik ettiğini belirterek, tüm işletmelerden benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için çağrıda bulunmuştu. TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanan Kredi Garanti Fonu (KGF) paketlerine teşekkür ederek, bu desteklerin reel sektör için çok önemli olduğunu söyledi.Kısa süre önce yetkililerle görüşerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) nedeniyle ortaya çıkacak kıdem tazminatı yükü için kredi tahsis edilmesini talep ettiklerini aktaran Bingöl, bu kapsamda KGF desteği sunulduğunu, işverenlerin yükünü hafifletecek paket için teşekkür ettiklerini belirtti.Sabah gazetesinin haberine göre Bingöl, zincir ve yerel marketlerin fiyat sabitleme ve indirim kampanyalarının diğer sektörlerde de hayata geçmesi, enflasyonla mücadeleye tüm işletmelerin destek vermesi gerektiğini vurguladı.'Ramazan'a 2.5 ay kaldı'Son dönemde birçok emtia ve girdi fiyatında gerileme yaşandığını, dolardaki hareketliliğin durulduğunu, akaryakıt fiyatlarının düştüğünü, elektriğe bir zam gelmeyeceğinin açıklandığını anlatan Bingöl, "Bu nedenle tüm restoran ve lokantalara ramazan ayına kadar fiyat sabitleme çağrısında bulunuyoruz. Gelin, enflasyonla mücadelede hep beraber elimizi taşın altına koyalım" diye konuştu. Bingöl, ramazan ayının başlamasına yaklaşık 2.5 ay kaldığını hatırlatarak, bu süreçte fiyatların artırılmamasının tüketicilere yönelik önemli bir destek olacağını da söyledi.'İşletmelerde menüler kapıya asılmalı, fiyatlara oturmadan bakılabilsin'TÜRES Başkanı Bingöl, son zamanlarda özellikle orta gelirlilere hitap eden restoran ve lokantalarda tüketicilerin sürpriz fiyatlarla karşılaştığına dair şikayetler aldıklarını bildirdi."Lüks restoranlara gidenler zaten fiyatların yüksek olduğunu biliyor ancak normal işletmelerde bile fahiş ve haksız fiyatlamaların yaşandığını duyuyoruz" diyen Bingöl, müşterilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.Bingöl, "Müşterilerin yüksek ve sürpriz fiyatlarla karşılaşmamaları için işletmelere, 'kapılarına menüleri asmaları' çağrısında bulunuyoruz. Bu konuda girişimlerimiz de olacak. Gelen müşteri oturmadan fiyatlara bakabilsin ve sonradan bir sürprizle karşılaşmasın" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230111/marketlerden-sonra-giyim-ve-beyaz-esyada-da-fiyatlar-sabitleniyor-1065618140.html

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türkiye, fiyat sabitleme, satış fiyatı, restoran, tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes)