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https://sputniknews.com.tr/20230113/rekabet-kurulu-2022de-en-cok-gida-endustrisi-alanindaki-sorusturmalari-sonuclandirdi-1065722992.html
Rekabet Kurulu 2022'de en çok 'gıda endüstrisi' alanındaki soruşturmaları sonuçlandırdı
Rekabet Kurulu 2022'de en çok 'gıda endüstrisi' alanındaki soruşturmaları sonuçlandırdı
Rekabet Kurulu, geçen yıl incelediği dosyalarda en çok gıda endüstrisi alanındaki soruşturmaları sonuca bağlarken, rekabet ihlalleri kapsamında da 1 milyar 857... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T19:19+0300
2023-01-13T19:19+0300
türkiye
rekabet kurulu
gıda
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Rekabet Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, Kurul, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabetçi sürecin tehdit edilmesini engellemek, rekabetçi sürecin korunması yoluyla kaynakların etkin dağılımını sağlamak, toplumsal refahı artırmak ve yatırım ortamının sağlıklı işlemesini temin etmek için 2022'de de faaliyetlerini sürdürdü.Kurul, söz konusu yılda kararlarının kapsamı, niteliği ve sonuçlarına göre, aralarında rekabet ihlali, birleşme ve devralma, menfi tespit-muafiyet olmak üzere toplamda 386 işlemi sonuçlandırdı.Rekabet ihlalleri alanında 78 dosya karara bağlandı. Kurul, bunlardan 28'inde ret kararı verdi, 9'unda para cezası uyguladı. 34 dosyayı uzlaşmayla sonuçlandıran Kurul, 7 dosyada da taahhüt üzerine süreci sonlandırdı.Kurul, 245 birleşme ve devralma işleminden 209'una izin verdi, 2 işlemi koşullu onayladı, 34 işlemi de "kapsam dışı ve izne bağlı olmayan işlem" olarak değerlendirdi.Menfi tespit-muafiyet başvurularını da inceleyen Kurul, 3 müracaatı grup muafiyeti kapsamında değerlendirirken, başvuruculardan 5'ine bireysel muafiyet tanınması, 4'er başvuru için menfi tespit belgesi verilmesini ve koşullu muafiyet tanınmasını kararlaştırdı. 2 dosyada bireysel ve grup muafiyetinin birlikte değerlendirilmesi yönünde karar alan Kurul, bir dosyada da muafiyetin geri alınmasına karar verdi.Kurul, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, gıda endüstrisi, tarım ve tarımsal ürünler, sağlık, eğitim ve makine endüstrisi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların da yer aldığı 45 soruşturmada inceleme işlemlerine devam ediyor.Geçen yıl Kurul, gıda endüstrisi (10), sağlık hizmetleri (3), makine endüstrisi (3), otomotiv ve taşıtlar (3), lojistik, depolama ve posta (3), bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri (2), inşaat (1), kimya ve madencilik (1), tekstil ve hazır giyim (1), medya, reklamcılık ve yayıncılık (1), tarım ve tarımsal ürünler (1) sektörlerinde 29 soruşturmayı tamamladı. Böylece Kurul, 1998'den 2022 sonuna kadar 406 soruşturmayı sonuçlandırmış oldu.Kurul, söz konusu dönemde rekabet ihlalleri kapsamında ilgililere toplam 1 milyar 857 milyon 426 bin 810 lira idari para cezası verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230112/5-fransiz-lisesi-hakkinda-rekabet-sorusturmasi-1065664124.html
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rekabet kurulu, gıda
rekabet kurulu, gıda

Rekabet Kurulu 2022'de en çok 'gıda endüstrisi' alanındaki soruşturmaları sonuçlandırdı

19:19 13.01.2023
© AARekabet Kurulu
Rekabet Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© AA
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Rekabet Kurulu, geçen yıl incelediği dosyalarda en çok gıda endüstrisi alanındaki soruşturmaları sonuca bağlarken, rekabet ihlalleri kapsamında da 1 milyar 857 milyon lira ceza uyguladı.
Rekabet Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, Kurul, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabetçi sürecin tehdit edilmesini engellemek, rekabetçi sürecin korunması yoluyla kaynakların etkin dağılımını sağlamak, toplumsal refahı artırmak ve yatırım ortamının sağlıklı işlemesini temin etmek için 2022'de de faaliyetlerini sürdürdü.
Kurul, söz konusu yılda kararlarının kapsamı, niteliği ve sonuçlarına göre, aralarında rekabet ihlali, birleşme ve devralma, menfi tespit-muafiyet olmak üzere toplamda 386 işlemi sonuçlandırdı.
Rekabet ihlalleri alanında 78 dosya karara bağlandı. Kurul, bunlardan 28'inde ret kararı verdi, 9'unda para cezası uyguladı. 34 dosyayı uzlaşmayla sonuçlandıran Kurul, 7 dosyada da taahhüt üzerine süreci sonlandırdı.
Kurul, 245 birleşme ve devralma işleminden 209'una izin verdi, 2 işlemi koşullu onayladı, 34 işlemi de "kapsam dışı ve izne bağlı olmayan işlem" olarak değerlendirdi.
Menfi tespit-muafiyet başvurularını da inceleyen Kurul, 3 müracaatı grup muafiyeti kapsamında değerlendirirken, başvuruculardan 5'ine bireysel muafiyet tanınması, 4'er başvuru için menfi tespit belgesi verilmesini ve koşullu muafiyet tanınmasını kararlaştırdı. 2 dosyada bireysel ve grup muafiyetinin birlikte değerlendirilmesi yönünde karar alan Kurul, bir dosyada da muafiyetin geri alınmasına karar verdi.
Kurul, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, gıda endüstrisi, tarım ve tarımsal ürünler, sağlık, eğitim ve makine endüstrisi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların da yer aldığı 45 soruşturmada inceleme işlemlerine devam ediyor.
Geçen yıl Kurul, gıda endüstrisi (10), sağlık hizmetleri (3), makine endüstrisi (3), otomotiv ve taşıtlar (3), lojistik, depolama ve posta (3), bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri (2), inşaat (1), kimya ve madencilik (1), tekstil ve hazır giyim (1), medya, reklamcılık ve yayıncılık (1), tarım ve tarımsal ürünler (1) sektörlerinde 29 soruşturmayı tamamladı. Böylece Kurul, 1998'den 2022 sonuna kadar 406 soruşturmayı sonuçlandırmış oldu.
Kurul, söz konusu dönemde rekabet ihlalleri kapsamında ilgililere toplam 1 milyar 857 milyon 426 bin 810 lira idari para cezası verdi.
Rekabet Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
TÜRKİYE
Ankara ve İstanbul'da bazı özel okullara rekabet soruşturması açıldı
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