https://sputniknews.com.tr/20230113/rasim-ozan-kutahyali-devlet-halk-tvyi-cezalandirmak-icin-beni-dengeleyici-olarak-kullaniyor-1065704962.html
Rasim Ozan Kütahyalı: Devlet, Halk TV'yi kapatacak, beni de ‘dengeleyici’ olarak kullanıyor
Rasim Ozan Kütahyalı: Devlet, Halk TV'yi kapatacak, beni de ‘dengeleyici’ olarak kullanıyor
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, RTÜK tarafından Beyaz TV'deki programa kesilen cezaya ilişkin olarak, "Devlet, Halk TV’yi cezalandırmak ve yakında yapacağı... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T11:58+0300
2023-01-13T11:58+0300
2023-01-13T12:26+0300
türkiye
halk tv
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
rasim ozan kütahyalı
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, RTÜK'ün Halk TV'ye yönelik ceza vermek için kendisini 'dengeleyici' ve 'meşrulaştırıcı' bir sebep olara kullandığının söyledi.Kütahyalı, "Devlet, Halk TV’yi cezalandırmak ve yakında yapacağı lisans iptali için beni 'meşrulaştırıcı ve dengeleyici' olarak kullanıyor. Devlet tarafından satın alınmış 'muhalif' maaşlı memur yani CAŞ bu tezgahı muhalefet tabanına yediriyor! Satılık muhalif bol oldukça Devlet’in işi kolay" diye yazdı.Medya kulislerinde, Kütahyalı'nın 'CAŞ' olarak bahsettiği kişinin İlhan Taşçı olduğu konuşuluyor.
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halk tv, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), rasim ozan kütahyalı
halk tv, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), rasim ozan kütahyalı
Rasim Ozan Kütahyalı: Devlet, Halk TV'yi kapatacak, beni de ‘dengeleyici’ olarak kullanıyor
11:58 13.01.2023 (güncellendi: 12:26 13.01.2023) Abone ol
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, RTÜK tarafından Beyaz TV'deki programa kesilen cezaya ilişkin olarak, "Devlet, Halk TV’yi cezalandırmak ve yakında yapacağı lisans iptali için beni 'meşrulaştırıcı ve dengeleyici” olarak kullanıyor" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, RTÜK'ün Halk TV'ye yönelik ceza vermek için kendisini 'dengeleyici' ve 'meşrulaştırıcı' bir sebep olara kullandığının söyledi.
Kütahyalı, "Devlet, Halk TV’yi cezalandırmak ve yakında yapacağı lisans iptali için beni 'meşrulaştırıcı ve dengeleyici' olarak kullanıyor. Devlet tarafından satın alınmış 'muhalif' maaşlı memur yani CAŞ bu tezgahı muhalefet tabanına yediriyor! Satılık muhalif bol oldukça Devlet’in işi kolay" diye yazdı.
Medya kulislerinde, Kütahyalı'nın 'CAŞ' olarak bahsettiği kişinin İlhan Taşçı olduğu konuşuluyor.