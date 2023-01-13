https://sputniknews.com.tr/20230113/putinden-dumaya-yurt-disindaki-ruslara-yonelik-ayrimciligin-cezalandirilmasini-dusunme-talimati-1065717956.html

Putin'den Duma'ya yurt dışındaki Ruslara yönelik ayrımcılığın cezalandırılmasını düşünme talimatı

Putin'den Duma'ya yurt dışındaki Ruslara yönelik ayrımcılığın cezalandırılmasını düşünme talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamentonun alt kanadı Duma'ya yurt dışında yaşayan Ruslara yönelik ayrımcılık eylemlerinin cezalandırılmasıyla ilgili... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T16:00+0300

2023-01-13T16:00+0300

2023-01-13T16:04+0300

dünya

vladimir putin

vyaçeslav volodin

yurt dışı

seferberlik

gayrimenkul

el koyma

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, 7 Aralık 2022'de Rusya Sivil Toplumu Geliştirme ve İnsan Hakları Konseyi toplantısında verdiği talimatların listesini dün itibarıyla onayladı. Putin, İnsan Hakları Konseyi'nin yurt dışındaki Ruslara yönelik ayrımcılık eylemlerinin cezalandırılmasıyla ilgili önerilerinin değerlendirilmesi için Duma'ya Rusya Başsavcılığı ve Soruşturma Komitesi'yle birlikte çalışma yürütme talimatı verdi. Putin, Duma'dan gerekli görülmesi halinde mevcut mevzuatta ilgili değişiklikleri yapmasını ve söz konusu çalışmaların 1 Mayıs'a kadar tamamlanmasını talep etti. Volodin: Rusya'dan kaçıp ülkeye hakaret edenlerin varlıklarına el koyalım Bu arada Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, kısmi seferberlik ilan edildikten sonra ülke dışına çıkan Rusya vatandaşlarının başkalarına yaranmak ve yurt dışındaki varlıklarını korumak için Nazileri ve katilleri aleni şekilde desteklediğine dikkat çekerek bu tür kişilerin varlıklarına el koyulmasını önerdi. Kısmi seferberlikten kaçarak yurtdışına çıkanların Rusya sayesinde rahatça yaşadıklarına dikkat çeken Volodin, "Yurt dışındayken gayrimenkullerini kiraya veriyorlar, Rusya vatandaşlarından aldıkları paralarla kazanç sağlamaya devam ediyorlar. Aynı zamanda da Rusya'ya çamur atıyorlar. Adaletin onlara ulaşamayacağını sanarak yaptıklarının cezasız kalacağını hissediyorlar" dedi. Volodin, bu nedenle ceza kanununda bu tür kişilerin varlıklarına el koyulmasıyla ilgili düzenleme yapılmasını teklif etti.

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Sputnik Türkiye

vladimir putin, vyaçeslav volodin, yurt dışı, seferberlik, gayrimenkul, el koyma