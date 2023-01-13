https://sputniknews.com.tr/20230113/putin-harekata-katilanlar-ve-aileleri-tum-ulkenin-destegini-hissetmeli-1065714135.html

Putin: Harekata katılanlar ve aileleri, tüm ülkenin desteğini hissetmeli

Putin: Harekata katılanlar ve aileleri, tüm ülkenin desteğini hissetmeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekata katılanlara ve ailelerine moral desteği verilmesi gerektiğini, zira bu kişilerin devletin kendilerini... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T14:20+0300

2023-01-13T14:20+0300

2023-01-13T14:20+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

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donbass

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Ufa'da Başkiriya Cumhuriyeti lideri Radiy Habirov'la bir görüşme yapan Putin, Habirov'a harekata katılanların ailelerine verdiği destek için teşekkür etti.Putin, "Destek kapsamında yaptıklarınız, Donbass'ta ve yeni bölgelerde ülkemizin çıkarları için savaşan ve onları koruyan evlatlarımızın ailelerine bu kadar gönülden destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu, son derece önemli bir şey" dedi.Harekata katılanların ve ailelerinin desteklenmesinde esas hususun maddiyatla ilgili olmadığını, manevi desteğin son derece önemli olduğunu kaydeden Putin, "Bu, son derece gerekli bir motivasyon. İnsanlar, ülkenin yanlarında olduğunu, kendilerini desteklediğini ve özel askeri harekat kapsamında oynadıkları rolü ve misyonu anladığını hissetmeli" ifadelerini kullandı.Putin, Rusya'nın diğer bölgelerinin liderlerinden de harekata katılanlara ve ailelerine destek vermeleri gerektiğini unutmamalarını istedi.

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