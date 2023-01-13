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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230113/putin-harekata-katilanlar-ve-aileleri-tum-ulkenin-destegini-hissetmeli-1065714135.html
Putin: Harekata katılanlar ve aileleri, tüm ülkenin desteğini hissetmeli
Putin: Harekata katılanlar ve aileleri, tüm ülkenin desteğini hissetmeli
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekata katılanlara ve ailelerine moral desteği verilmesi gerektiğini, zira bu kişilerin devletin kendilerini... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T14:20+0300
2023-01-13T14:20+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
ukrayna
donbass
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Ufa'da Başkiriya Cumhuriyeti lideri Radiy Habirov'la bir görüşme yapan Putin, Habirov'a harekata katılanların ailelerine verdiği destek için teşekkür etti.Putin, "Destek kapsamında yaptıklarınız, Donbass'ta ve yeni bölgelerde ülkemizin çıkarları için savaşan ve onları koruyan evlatlarımızın ailelerine bu kadar gönülden destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu, son derece önemli bir şey" dedi.Harekata katılanların ve ailelerinin desteklenmesinde esas hususun maddiyatla ilgili olmadığını, manevi desteğin son derece önemli olduğunu kaydeden Putin, "Bu, son derece gerekli bir motivasyon. İnsanlar, ülkenin yanlarında olduğunu, kendilerini desteklediğini ve özel askeri harekat kapsamında oynadıkları rolü ve misyonu anladığını hissetmeli" ifadelerini kullandı.Putin, Rusya'nın diğer bölgelerinin liderlerinden de harekata katılanlara ve ailelerine destek vermeleri gerektiğini unutmamalarını istedi.
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vladimir putin, rusya, ukrayna, donbass
vladimir putin, rusya, ukrayna, donbass

Putin: Harekata katılanlar ve aileleri, tüm ülkenin desteğini hissetmeli

14:20 13.01.2023
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekata katılanlara ve ailelerine moral desteği verilmesi gerektiğini, zira bu kişilerin devletin kendilerini desteklediğini hissetmesi gerektiğini belirtti.
Ufa'da Başkiriya Cumhuriyeti lideri Radiy Habirov'la bir görüşme yapan Putin, Habirov'a harekata katılanların ailelerine verdiği destek için teşekkür etti.
Putin, "Destek kapsamında yaptıklarınız, Donbass'ta ve yeni bölgelerde ülkemizin çıkarları için savaşan ve onları koruyan evlatlarımızın ailelerine bu kadar gönülden destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu, son derece önemli bir şey" dedi.
Harekata katılanların ve ailelerinin desteklenmesinde esas hususun maddiyatla ilgili olmadığını, manevi desteğin son derece önemli olduğunu kaydeden Putin, "Bu, son derece gerekli bir motivasyon. İnsanlar, ülkenin yanlarında olduğunu, kendilerini desteklediğini ve özel askeri harekat kapsamında oynadıkları rolü ve misyonu anladığını hissetmeli" ifadelerini kullandı.
Putin, Rusya'nın diğer bölgelerinin liderlerinden de harekata katılanlara ve ailelerine destek vermeleri gerektiğini unutmamalarını istedi.
Soledar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
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