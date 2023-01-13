https://sputniknews.com.tr/20230113/prof-dr-oyan-secimden-sonra-cift-haneli-enflasyon-devam-edecek-1065712964.html

Prof. Dr. Oyan: Seçimden sonra çift haneli enflasyon devam edecek

Prof. Dr. Oyan: Seçimden sonra çift haneli enflasyon devam edecek

Prof. Dr. Oğuz Oyan, memurların asgari ücret ile memur maaşının birbirine yaklaşmasından şikayetçi olduklarını kaydetti. Oyan, “Bu kadar geniş bir çalışan... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T14:23+0300

2023-01-13T14:23+0300

2023-01-13T14:23+0300

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Prof. Dr. Oyan: Seçimden sonra çift haneli enflasyon devam edecek Prof. Dr. Oğuz Oyan, İzmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le “Ankara Farkı” programına konuk olarak katılan Prof. Dr. Oğuz Oyan, Türkiye ve dünyadaki son gelişmeleri değerlendirdi ve seçim sonrası oluşabilecek tabloya yönelik tahminlerini Radyo Sputnik dinleyicileri ile paylaştı.Seçimden sonra enflasyonun yüzde 40 seviyelerinde olacağını ve bu seviyelerin artmaya devam edeceğini öne süren Oyan, “Seçimden sonraya da yüzde 40’larda, çift haneli enflasyona devam edecek. Aylık enflasyonlar da artmaya devam edecek. Dolayısıyla yeni iktidarın bunu hesaba katması, enflasyona karşı politikalar izlemesi gerekecek. Mevcut iktidarın seçimden sonra kalması halinde bile enflasyonu boş verelim, kura bakalım meselesini sürdüremeyeceklerini düşünüyorum. Kur korumalı mevduat da sürdürülemeyecektir. Kur farkları başından itibaren epey bir başlarını ağrıttı. Ama kuru baskılamalarının başka sıkıntıları var. Yeni dönemde kur mecburen bir miktar bırakılacak gibi gözüküyor. O da enflasyon üzerine ilave bir etki yapar seçimden sonraki dönemde. Ama kurun tutulamayacağını söyleyebiliriz”şeklinde konuştu.‘Bütün ücret düzeyleri bakımından dibe doğru bir yarış var’Bütün ücret düzeyleri bakımından bir huzursuzluk olduğunu dile getiren Oyan, Türkiye’nin olması gereken yerde olmadığını belirtti. Daha nitelikli ve yüksek ücretli bir iş gücü ile teknolojisi yüksek ürünler üretilerek Türkiye’nin olması gereken yere ulaşabileceğini savunan Oyan, görüşlerini şöyle açıkladı:‘Seçimden sonra IMF’siz IMF programı uygulanacak’Seçim sonrası halka yeni yükler yükleneceğini iddia eden Oyan, anti-enflasyonist bir program izleneceğini dile getirdi. Sınıfsal çıkarlara çok fazla müdahale edilmeden bir yol alınacağı yönünde tahminlerini paylaşan Oyan, şunları söyledi:‘Avrasya ittifakı güçleniyor’Amerika’nın dünyada emperyalist ve hegemon güç olarak kalabilecek durumda olmadığını ifade eden Oyan bu konudaki görüşlerini de şöyle paylaştı:

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