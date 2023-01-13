https://sputniknews.com.tr/20230113/pobeda-mahackale-ve-kazandan-istanbul-ucuslarina-basliyor-1065722094.html
Pobeda, Mahaçkale ve Kazan'dan İstanbul uçuşlarına başlıyor
Pobeda, Mahaçkale ve Kazan'dan İstanbul uçuşlarına başlıyor
Rus havayolu şirketi Pabeda, şubat ayında Mahaçkale ve Kazan'dan İstanbul ‘a uçuşları başlatacağını duyurdu. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T18:29+0300
2023-01-13T18:29+0300
2023-01-13T18:29+0300
dünya
pobeda
istanbul
mahaçkale
kazan
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Şirketin basın servisinden yapılan açıklamada, şubat ayında Mahaçkale ve Kazan'dan İstanbul’a uçuşların başlayacağı belirtildi.Açıklamada, “Mahaçkale-İstanbul uçuşları 23 Şubat 2023 tarihinde başlıyor. Haftada üç gün düzenlenecek seferler salı, perşembe ve cuma günleri gerçekleştirilecek. 22 Şubat 2023’te başlayacak Kazan-İstanbul uçuşları ise çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada üç gün düzenlenecek” denilerek, Mahaçkale ve Kazan’dan İstanbul uçuşları için bilet satışlarının bugünden itibaren başladığı bilgisine yer verildi.Pabeda geçen aralık ayında Moskova’dan İstanbul, Antalya ve Alanya’ya uçuşları yeniden başlatmıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
pobeda, istanbul, mahaçkale, kazan
pobeda, istanbul, mahaçkale, kazan
Pobeda, Mahaçkale ve Kazan'dan İstanbul uçuşlarına başlıyor
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Rus havayolu şirketi Pabeda, şubat ayında Mahaçkale ve Kazan'dan İstanbul ‘a uçuşları başlatacağını duyurdu.
Şirketin basın servisinden yapılan açıklamada, şubat ayında Mahaçkale ve Kazan'dan İstanbul’a uçuşların başlayacağı belirtildi.
Açıklamada, “Mahaçkale-İstanbul uçuşları 23 Şubat 2023 tarihinde başlıyor. Haftada üç gün düzenlenecek seferler salı, perşembe ve cuma günleri gerçekleştirilecek. 22 Şubat 2023’te başlayacak Kazan-İstanbul uçuşları ise çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada üç gün düzenlenecek” denilerek, Mahaçkale ve Kazan’dan İstanbul uçuşları için bilet satışlarının bugünden itibaren başladığı bilgisine yer verildi.
Pabeda geçen aralık ayında Moskova’dan İstanbul, Antalya ve Alanya’ya uçuşları yeniden başlatmıştı.