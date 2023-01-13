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https://sputniknews.com.tr/20230113/pakistanda-kaybolan-gencler-bts-grubuyla-tanismak-icin-1200-kilometre-yol-gitti-1065709657.html
Pakistan'da kaybolan gençler BTS grubuyla tanışmak için 1200 kilometre yol gitti
Pakistan'da kaybolan gençler BTS grubuyla tanışmak için 1200 kilometre yol gitti
Pakistan'da geçen hafta kayboldukları belirtilen iki genç kızın, Grammy adayı dünyaca ünlü Güney Koreli grup BTS ile tanışmak için yaklaşık 1200 kilometre yol... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T13:30+0300
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yaşam
pakistan
karaçi
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Pakistan'ın Karaçi kentindeki Korangi'de geçen hafta kaybolan 13 ve 14 yaşlarındaki iki genç kız, evlerinden yaklaşık 1200 kilometre uzakta bulundu.Polisin bulduğu gençler, Grammy adayı dünyaca ünlü Güney Koreli grup BTS'nin üyeleriyle tanışmak için yola çıktıklarını belirtti.Günlüklerinde bahsetmişlerBölgenin emniyet müdürü Abraiz Ali Abbasi, yaptığı açıklamada, gençlerin evlerinde yapılan aramada BTS ile tanışmak için Güney Kore'ye gitme planı yaptıkları bir günlük bulunduğunu söyledi.Abbasi, yayınladığı video mesajda "Günlükte, tren tarifelerinden söz edildiğini ve başka bir arkadaşlarıyla kaçmayı planladıklarını gördük. Daha sonra onu sorguya aldık" ifadelerini kullandı.Abbasi, yoğun çalışmaların ardından gençlerin, trenle gittikleri Lahor kentinde polis tarafından gözaltına alındıklarını öğrendikleri bilgisini paylaştı.Ayrıca Abbasi, gençlerin Karaçi'deki evlerine geti getirilmeleri için Lahor polisiyle eşgüdüm halinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.'Çocuklarınızın ekran başında ne yaptıklarını takip edin'Emniyet şefi, ailelere 'çocuklarının ekran başına ne yaptıklarını takip etmeleri' çağrısı yaptı.Kültür muhabiri Rabia Mehmood ise, konuya ilişkin "İki gencin bu riski alması şaşırtıcı değil çünkü hayranlar idolleri için bunu yapabilecek kapasitedeler. "Fakat daha güvenli fan-girl buluşma alanlarımız olsaydı, genç hayranlar bu tür riskler almak yerine favorileri hakkında birbirleriyle açık ve özgürce iletişim kurabilirdi" yorumunu yaptı.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da ağırladığı, iki Grammy adaylığı bulunan Güney Koreli BTS grubu geçen sene, yeniden motivasyon kazanmak ve kendi hayatlarına öncelik verebilmek için grup faaliyetlerine bir süre ara verdiklerini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220531/guney-koreli-bts-grubu-asyalilara-yonelik-nefret-suclarini-konusmak-icin-beyaz-sarayda-1056842696.html
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pakistan, karaçi, lahor, bts
pakistan, karaçi, lahor, bts

Pakistan'da kaybolan gençler BTS grubuyla tanışmak için 1200 kilometre yol gitti

13:30 13.01.2023 (güncellendi: 13:31 13.01.2023)
© AFP 2023 / JUNG YEON-JEBTS
BTS - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© AFP 2023 / JUNG YEON-JE
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Pakistan'da geçen hafta kayboldukları belirtilen iki genç kızın, Grammy adayı dünyaca ünlü Güney Koreli grup BTS ile tanışmak için yaklaşık 1200 kilometre yol katettikleri ortaya çıktı.
Pakistan'ın Karaçi kentindeki Korangi'de geçen hafta kaybolan 13 ve 14 yaşlarındaki iki genç kız, evlerinden yaklaşık 1200 kilometre uzakta bulundu.
Polisin bulduğu gençler, Grammy adayı dünyaca ünlü Güney Koreli grup BTS'nin üyeleriyle tanışmak için yola çıktıklarını belirtti.

Günlüklerinde bahsetmişler

Bölgenin emniyet müdürü Abraiz Ali Abbasi, yaptığı açıklamada, gençlerin evlerinde yapılan aramada BTS ile tanışmak için Güney Kore'ye gitme planı yaptıkları bir günlük bulunduğunu söyledi.
Abbasi, yayınladığı video mesajda "Günlükte, tren tarifelerinden söz edildiğini ve başka bir arkadaşlarıyla kaçmayı planladıklarını gördük. Daha sonra onu sorguya aldık" ifadelerini kullandı.
Abbasi, yoğun çalışmaların ardından gençlerin, trenle gittikleri Lahor kentinde polis tarafından gözaltına alındıklarını öğrendikleri bilgisini paylaştı.
Ayrıca Abbasi, gençlerin Karaçi'deki evlerine geti getirilmeleri için Lahor polisiyle eşgüdüm halinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

'Çocuklarınızın ekran başında ne yaptıklarını takip edin'

Emniyet şefi, ailelere 'çocuklarının ekran başına ne yaptıklarını takip etmeleri' çağrısı yaptı.
Kültür muhabiri Rabia Mehmood ise, konuya ilişkin "İki gencin bu riski alması şaşırtıcı değil çünkü hayranlar idolleri için bunu yapabilecek kapasitedeler. "Fakat daha güvenli fan-girl buluşma alanlarımız olsaydı, genç hayranlar bu tür riskler almak yerine favorileri hakkında birbirleriyle açık ve özgürce iletişim kurabilirdi" yorumunu yaptı.
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da ağırladığı, iki Grammy adaylığı bulunan Güney Koreli BTS grubu geçen sene, yeniden motivasyon kazanmak ve kendi hayatlarına öncelik verebilmek için grup faaliyetlerine bir süre ara verdiklerini duyurmuştu.
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