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Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini açıkladı
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, enflasyonun yıl sonunda yüzde 32.46 olması bekleniyor. Ankette yıl sonu dolar tahmini 23.1161 oldu. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T17:40+0300
2023-01-13T17:40+0300
ekonomi
merkez bankası
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ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 32.46 olarak belirlendi. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 30.44 oldu. Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi 23.1161 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 22.77 TL iken, bu anket döneminde 23.43 TL oldu.
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merkez bankası
merkez bankası

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini açıkladı

17:40 13.01.2023
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© AA
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Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, enflasyonun yıl sonunda yüzde 32.46 olması bekleniyor. Ankette yıl sonu dolar tahmini 23.1161 oldu.
ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı.
Ankete göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 32.46 olarak belirlendi.
Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 30.44 oldu.
Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi 23.1161 olarak gerçekleşti.
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 22.77 TL iken, bu anket döneminde 23.43 TL oldu.
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