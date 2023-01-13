https://sputniknews.com.tr/20230113/merkez-bankasi-anketinde-dolar-ve-enflasyon-tahmini-dolarda-beklenti-2311-enflasyon-da-yuzde-32-1065720621.html

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini açıkladı

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, enflasyonun yıl sonunda yüzde 32.46 olması bekleniyor. Ankette yıl sonu dolar tahmini 23.1161 oldu. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T17:40+0300

2023-01-13T17:40+0300

2023-01-13T17:40+0300

ekonomi

merkez bankası

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ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 32.46 olarak belirlendi. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 30.44 oldu. Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi 23.1161 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 22.77 TL iken, bu anket döneminde 23.43 TL oldu.

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