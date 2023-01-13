https://sputniknews.com.tr/20230113/memur-ve-emekliye-yuzde-30-zam-yasasi-resmi-gazetede-yayimlanarak-yururluge-girdi-1065693562.html

Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T00:06+0300

2023-01-13T00:06+0300

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resmi gazete

türkiye

kum zambağı

memur

emekli

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Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre memur ve emekliler ocak ayında yüzde 30 zam alacak.

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resmi gazete, kum zambağı, memur, emekli