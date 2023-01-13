https://sputniknews.com.tr/20230113/memur-ve-emekliye-yuzde-30-zam-yasasi-resmi-gazetede-yayimlanarak-yururluge-girdi-1065693562.html
Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T00:06+0300
2023-01-13T00:06+0300
2023-01-13T00:58+0300
resmi gazete
türkiye
kum zambağı
memur
emekli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062677151_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_974bfa5e9248bea963fb611ffca397ec.jpg
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre memur ve emekliler ocak ayında yüzde 30 zam alacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062677151_81:0:729:486_1920x0_80_0_0_ed89e4f01df6dc3850f6dc978b89ec03.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
resmi gazete, kum zambağı, memur, emekli
resmi gazete, kum zambağı, memur, emekli
Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
00:06 13.01.2023 (güncellendi: 00:58 13.01.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre memur ve emekliler ocak ayında yüzde 30 zam alacak.