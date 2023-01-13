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https://sputniknews.com.tr/20230113/memur-ve-emekliye-yuzde-30-zam-yasasi-resmi-gazetede-yayimlanarak-yururluge-girdi-1065693562.html
Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T00:06+0300
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türkiye
kum zambağı
memur
emekli
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Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre memur ve emekliler ocak ayında yüzde 30 zam alacak.
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resmi gazete, kum zambağı, memur, emekli
resmi gazete, kum zambağı, memur, emekli

Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

00:06 13.01.2023 (güncellendi: 00:58 13.01.2023)
© AAResmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© AA
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Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre memur ve emekliler ocak ayında yüzde 30 zam alacak.
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