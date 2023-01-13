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https://sputniknews.com.tr/20230113/litvanya-letonya-dogalgaz-boru-hattinda-patlama-1065729087.html
Litvanya-Letonya doğalgaz boru hattında patlama
Litvanya-Letonya doğalgaz boru hattında patlama
Litvanya ve Letonya arasındaki gaz iletimini sağlayan büyük bir doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T23:11+0300
2023-01-13T23:22+0300
avrupa'da enerji krizi
litvanya
letonya
patlama
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Litvanyalı gaz iletimi merkezi operatörü Amber Grid, patlamanın Litvanya'nın kuzeyindeki Paswol kenti yakınlarında Litvanya-Letonya arasında doğalgaz iletimini sağlayan boru hattında patlama yaşandığını açıkladı.Amber Grid, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralı olmadığını belirtirken, patlamanın yerleşim yerinin dışında bir bölgede meydana geldiğini söyledi.Grid, Litvanya'nın kuzeyine ve Letonya'ya doğalgaz taşıyan boru hattının birbirine paralel iki hattan oluştuğunu, patlamanın yalnızca bir hatta meydana geldiğini, ikinci hattaki gaz akışının ise normal seyrinde devam ettiğini duyurdu.Patlamanın yakındaki köy tahliye ediliyorÇevre sakinleri alevlerin yerden 50 metre kadar yükseldiğini, bölgedeki sıcaklığın ise 20 dereceye kadar çıktığını kaydederken, itfaiyenin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, polisin yakınlardaki Valakeliai köyü sakinlerini tahliye çalışmaları ise sürüyor.
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litvanya, letonya, patlama
litvanya, letonya, patlama

Litvanya-Letonya doğalgaz boru hattında patlama

23:11 13.01.2023 (güncellendi: 23:22 13.01.2023)
© İHA / EBRU ORHAN-AW803445Litvanya ve Letonya arasındaki gaz iletimini sağlayan büyük bir doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi
Litvanya ve Letonya arasındaki gaz iletimini sağlayan büyük bir doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© İHA / EBRU ORHAN-AW803445
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Litvanya ve Letonya arasındaki gaz iletimini sağlayan büyük bir doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
Litvanyalı gaz iletimi merkezi operatörü Amber Grid, patlamanın Litvanya'nın kuzeyindeki Paswol kenti yakınlarında Litvanya-Letonya arasında doğalgaz iletimini sağlayan boru hattında patlama yaşandığını açıkladı.
Amber Grid, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralı olmadığını belirtirken, patlamanın yerleşim yerinin dışında bir bölgede meydana geldiğini söyledi.

Grid, Litvanya'nın kuzeyine ve Letonya'ya doğalgaz taşıyan boru hattının birbirine paralel iki hattan oluştuğunu, patlamanın yalnızca bir hatta meydana geldiğini, ikinci hattaki gaz akışının ise normal seyrinde devam ettiğini duyurdu.

Patlamanın yakındaki köy tahliye ediliyor

Çevre sakinleri alevlerin yerden 50 metre kadar yükseldiğini, bölgedeki sıcaklığın ise 20 dereceye kadar çıktığını kaydederken, itfaiyenin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, polisin yakınlardaki Valakeliai köyü sakinlerini tahliye çalışmaları ise sürüyor.
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