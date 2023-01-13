https://sputniknews.com.tr/20230113/litvanya-letonya-dogalgaz-boru-hattinda-patlama-1065729087.html

Litvanya-Letonya doğalgaz boru hattında patlama

Litvanya-Letonya doğalgaz boru hattında patlama

Litvanya ve Letonya arasındaki gaz iletimini sağlayan büyük bir doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T23:11+0300

2023-01-13T23:11+0300

2023-01-13T23:22+0300

avrupa'da enerji krizi

litvanya

letonya

patlama

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Litvanyalı gaz iletimi merkezi operatörü Amber Grid, patlamanın Litvanya'nın kuzeyindeki Paswol kenti yakınlarında Litvanya-Letonya arasında doğalgaz iletimini sağlayan boru hattında patlama yaşandığını açıkladı.Amber Grid, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralı olmadığını belirtirken, patlamanın yerleşim yerinin dışında bir bölgede meydana geldiğini söyledi.Grid, Litvanya'nın kuzeyine ve Letonya'ya doğalgaz taşıyan boru hattının birbirine paralel iki hattan oluştuğunu, patlamanın yalnızca bir hatta meydana geldiğini, ikinci hattaki gaz akışının ise normal seyrinde devam ettiğini duyurdu.Patlamanın yakındaki köy tahliye ediliyorÇevre sakinleri alevlerin yerden 50 metre kadar yükseldiğini, bölgedeki sıcaklığın ise 20 dereceye kadar çıktığını kaydederken, itfaiyenin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, polisin yakınlardaki Valakeliai köyü sakinlerini tahliye çalışmaları ise sürüyor.

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