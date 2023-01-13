https://sputniknews.com.tr/20230113/kuzey-kibrista-ilk-kez-bir-kisi-insan-kacakciligindan-mahkum-edildi-1065703139.html

Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir kişi insan kaçakçılığından mahkum edildi

Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir kişi insan kaçakçılığından mahkum edildi

Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir kişi insan kaçakçılığından mahkûm edildi. Eğitim ve çalışma vaadiyle Kıbrıs’a getirilen Nijeryalı genç kadın, vudu büyüsüyle... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T10:36+0300

2023-01-13T10:36+0300

2023-01-13T10:36+0300

türkiye

kuzey kıbrıs

insan kaçakçılığı

insan kaçakçılığı

nijerya

seks işçiliği

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Kuzey Kıbrıs'ta insan ticaretinin 3 yıl önce suç kabul edilmesinin ardından ilk ceza, 'vudu büyüsü' tehdidiyle okul arkadaşlarını fuhşa zorlayan iki Nijeryalıya verildi. Nijeryalı Ngozi Blessing Mecha (34) ve Eunice Asibor’a (29), arkadaşlarını zorla seks işçisi olarak çalıştırmaktan 4 yıl hapis cezası aldı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi hâkimi Vedia Berkut Barkın kararın, “ibret verici” olduğunu söyledi.'Kurbanlar Afrikalı kız öğenciler'Kararı yorumlayan Kuzey Kıbrıs İnsan Hakları ve Mülteci Hakları Derneği Koordinatörü Fezile Osum, davanın ilk olduğuna dikkat çekerek, özellikle Afrika ülkelerinden Ada’ya öğrenci olarak getirilen genç kadınların fuhşa zorlandığını söyledi. Fezile Osum, dernek olarak geçen yıl seks işçiliğine zorlanan Afrika kökenli 22 farklı öğrenciye destek olduklarını belirtti. Fezile Osum’un verdiği bilgiye göre Nijeryalı Mecha ve Asibor, 26 yaşındaki arkadaşları D.C.A.’nın KKTC’deki bir üniversiteye kayıt yaptırmasına yardım etti.Hürriyet gazetesinden Ömer Bilge'nin aktardığı habere göre; Macha, vize ve okula kayıt konusunda kendisine borçlu olduğunu belirterek, D.C.A.’yı başkalarıyla para karşılığı sekse zorladı. Sözde bir 'vudu ayini' yaparak isteklerini yerine getirmezse “lanetleneceği” tehdidinde bulundu.'Vudu büyüsüne' inanan D.C.A., lanetlenmekten korkarak seks işçiliğine başladı. Nijeryalı öğrencilerin dava konusu olduğu ikinci fuhuşa zorlama olayı ise geçen hafta yaşandı. Polis, üniversite kaydı yaptırma vaadiyle KKTC’ye çağırdığı R.J. adlı Nijeryalı kadının pasaportuna el koyarak zorla fuhuş yaptıran Maureen Odozi Joseph’i (22) tutukladı. Joseph’in tutuklu yargılaması sürüyor.Vudu büyüsü nedir?Afrika menşeli bir inanç sistemi olan Vudu, 17’nci yüzyılda köle ticaretiyle Amerika kıtasına getirilen Afrikalılar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştı. “Tanrının ruhu” anlamına gelen Vudu inanışında, her şeyin bir ruhu olduğuna inanılır. Ayinlerinde ise filmlere de konu olduğu üzere bez bir bebek kullanılır. Vudu büyücüleri, bez bebek üzerine batırdıkları iğnelerle kurbanlarını etki altına alır.

https://sputniknews.com.tr/20210729/prof-orhan-deniz-vanda-insan-kacakcisi-minibus-soforu-6-kez-yakalandi-7ncide-kaza-yapti-yasalar-1045092819.html

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kuzey kıbrıs, insan kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, nijerya, seks işçiliği