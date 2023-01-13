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Kuzey Afrika'nın en büyük kabilelerinden Amaziğ-Berberiler, 2973 yılına girdi
Kuzey Afrika'nın en büyük kabilelerinden Amaziğ-Berberiler, 2973 yılına girdi
Fas - Cezayir bölgesinde yaşayan Amaziğ-Berberiler, yerel takvimlerine göre 2973 yılına girdi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
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Amaziğ-Berberiler, efsaneye göre Berberi Kral Şişnak'ın Mısır Firavunu 2'nci Ramses'in karşısında zafer kazandığı gün olan 12 Ocak'ı yılbaşı (Yennayer) olarak kabul ediyor.
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fotoğraf, berberiler, yılbaşı, cezayir, фото
fotoğraf, berberiler, yılbaşı, cezayir, фото

Kuzey Afrika'nın en büyük kabilelerinden Amaziğ-Berberiler, 2973 yılına girdi

06:52 13.01.2023
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Fas - Cezayir bölgesinde yaşayan Amaziğ-Berberiler, yerel takvimlerine göre 2973 yılına girdi.
Amaziğ-Berberiler, efsaneye göre Berberi Kral Şişnak'ın Mısır Firavunu 2'nci Ramses'in karşısında zafer kazandığı gün olan 12 Ocak'ı yılbaşı (Yennayer) olarak kabul ediyor.
© AA

12 Ocak'ın resmi tatil olduğu Cezayir'de Amaziğ-Berberiler, Yennayer kutlamaları kapsamında ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

Başkent Cezayir'in doğusundaki Bumerdas kentine bağlı Ammal beldesinde kurulan panayırda, Amaziğ-Berberilerin çağlar boyunca devam ettirdiği kültürel miraslarına vurgu yapan yiyecekler, kıyafetler ve el işi ürünler sergilendi.

12 Ocak&#x27;ın resmi tatil olduğu Cezayir&#x27;de Amaziğ-Berberiler, Yennayer kutlamaları kapsamında ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenledi.Başkent Cezayir&#x27;in doğusundaki Bumerdas kentine bağlı Ammal beldesinde kurulan panayırda, Amaziğ-Berberilerin çağlar boyunca devam ettirdiği kültürel miraslarına vurgu yapan yiyecekler, kıyafetler ve el işi ürünler sergilendi. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA

12 Ocak'ın resmi tatil olduğu Cezayir'de Amaziğ-Berberiler, Yennayer kutlamaları kapsamında ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

Başkent Cezayir'in doğusundaki Bumerdas kentine bağlı Ammal beldesinde kurulan panayırda, Amaziğ-Berberilerin çağlar boyunca devam ettirdiği kültürel miraslarına vurgu yapan yiyecekler, kıyafetler ve el işi ürünler sergilendi.

© AA

Etkinlik kapsamında cadde boyunca kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte çocuklar, Cezayir ve Amaziğ-Berberi bayrakları taşıdı. Kortejin önünde kadınların zaman zaman zılgıtlarla eşlik ettiği geleneksel kıyafetleriyle atlı gençler yer alırken, arkasında da geleneksel müzikler çalan yaşlılar ekibi yer aldı.

Yürüyüşün ardından, meydanda kurulan sahnede çocuklar çeşitli gösteriler gerçekleştirirken beldenin önde gelen bazı isimleri de günün mana ve ehemmiyetine ilişkin konuşmalar yaptı.

Etkinlik kapsamında cadde boyunca kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte çocuklar, Cezayir ve Amaziğ-Berberi bayrakları taşıdı. Kortejin önünde kadınların zaman zaman zılgıtlarla eşlik ettiği geleneksel kıyafetleriyle atlı gençler yer alırken, arkasında da geleneksel müzikler çalan yaşlılar ekibi yer aldı.Yürüyüşün ardından, meydanda kurulan sahnede çocuklar çeşitli gösteriler gerçekleştirirken beldenin önde gelen bazı isimleri de günün mana ve ehemmiyetine ilişkin konuşmalar yaptı. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA

Etkinlik kapsamında cadde boyunca kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte çocuklar, Cezayir ve Amaziğ-Berberi bayrakları taşıdı. Kortejin önünde kadınların zaman zaman zılgıtlarla eşlik ettiği geleneksel kıyafetleriyle atlı gençler yer alırken, arkasında da geleneksel müzikler çalan yaşlılar ekibi yer aldı.

Yürüyüşün ardından, meydanda kurulan sahnede çocuklar çeşitli gösteriler gerçekleştirirken beldenin önde gelen bazı isimleri de günün mana ve ehemmiyetine ilişkin konuşmalar yaptı.

© AA

Araştırmacı Ali Hamidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yennayer'in 2973 yıldan bu yana kutlandığına dikkati çekerek, Cezayirlilerin Amaziğ yılbaşını Fransız sömürgeciliği döneminde gizli bir şekilde kutlamaya çalıştığını belirtti.

Hamidi, Amaziğ-Berberi mitolojisine göre Kral Şişnak ile Mısır Firavunu 2’inci Ramses arasındaki mücadeleyi hatırlatarak, Amaziğ-Berberi halkının bu kültürel mirası geleceğe taşımaya devam edeceğini kaydetti.

Araştırmacı Ali Hamidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yennayer&#x27;in 2973 yıldan bu yana kutlandığına dikkati çekerek, Cezayirlilerin Amaziğ yılbaşını Fransız sömürgeciliği döneminde gizli bir şekilde kutlamaya çalıştığını belirtti.Hamidi, Amaziğ-Berberi mitolojisine göre Kral Şişnak ile Mısır Firavunu 2’inci Ramses arasındaki mücadeleyi hatırlatarak, Amaziğ-Berberi halkının bu kültürel mirası geleceğe taşımaya devam edeceğini kaydetti. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA

Araştırmacı Ali Hamidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yennayer'in 2973 yıldan bu yana kutlandığına dikkati çekerek, Cezayirlilerin Amaziğ yılbaşını Fransız sömürgeciliği döneminde gizli bir şekilde kutlamaya çalıştığını belirtti.

Hamidi, Amaziğ-Berberi mitolojisine göre Kral Şişnak ile Mısır Firavunu 2’inci Ramses arasındaki mücadeleyi hatırlatarak, Amaziğ-Berberi halkının bu kültürel mirası geleceğe taşımaya devam edeceğini kaydetti.

© AA

Amaziğ-Berberi halkının bugüne özel adetleri olduğunu, "kuskus" gibi özgün yemekler hazırladığını anlatan Hamidi, Yennayer'in 3 gün boyunca kutlanmaya devam edeceğini aktardı.

Ammal Belde Belediyesi Başkanı Fatih Keyiş de Yennayer'in beldede her yıl büyük coşkuyla kutlandığını söyledi.

Amaziğ-Berberi halkının bugüne özel adetleri olduğunu, &quot;kuskus&quot; gibi özgün yemekler hazırladığını anlatan Hamidi, Yennayer&#x27;in 3 gün boyunca kutlanmaya devam edeceğini aktardı.Ammal Belde Belediyesi Başkanı Fatih Keyiş de Yennayer&#x27;in beldede her yıl büyük coşkuyla kutlandığını söyledi. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA

Amaziğ-Berberi halkının bugüne özel adetleri olduğunu, "kuskus" gibi özgün yemekler hazırladığını anlatan Hamidi, Yennayer'in 3 gün boyunca kutlanmaya devam edeceğini aktardı.

Ammal Belde Belediyesi Başkanı Fatih Keyiş de Yennayer'in beldede her yıl büyük coşkuyla kutlandığını söyledi.

© AA / Stringer

Belediye olarak bugün için özel hazırlıklar yapıldığını vurgulayan Keyiş, bu kapsamda kent meydanında kurulan panayır alanında Amaziğ-Berberi kültürüne özgü kıyafet ve el işi ürünlerin sergilendiğini dile getirdi.

Belediye olarak bugün için özel hazırlıklar yapıldığını vurgulayan Keyiş, bu kapsamda kent meydanında kurulan panayır alanında Amaziğ-Berberi kültürüne özgü kıyafet ve el işi ürünlerin sergilendiğini dile getirdi. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Stringer

Belediye olarak bugün için özel hazırlıklar yapıldığını vurgulayan Keyiş, bu kapsamda kent meydanında kurulan panayır alanında Amaziğ-Berberi kültürüne özgü kıyafet ve el işi ürünlerin sergilendiğini dile getirdi.

© AA

Amaziğler, Kuzey Afrika'da özellikle Fas, Cezayir, Tunus, Mısır ve Libya'nın bazı bölgelerinde yaşayan en eski halklardan biri olarak biliniyor. Amaziğlerin, yılbaşı kutlamaları cumartesi gecesine kadar devam edecek.

Amaziğler, Kuzey Afrika&#x27;da özellikle Fas, Cezayir, Tunus, Mısır ve Libya&#x27;nın bazı bölgelerinde yaşayan en eski halklardan biri olarak biliniyor. Amaziğlerin, yılbaşı kutlamaları cumartesi gecesine kadar devam edecek. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA

Amaziğler, Kuzey Afrika'da özellikle Fas, Cezayir, Tunus, Mısır ve Libya'nın bazı bölgelerinde yaşayan en eski halklardan biri olarak biliniyor. Amaziğlerin, yılbaşı kutlamaları cumartesi gecesine kadar devam edecek.

© AA

Amaziğ-Berberiler, Cezayir'in 45 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor. Cezayir hükümeti, 2011'de Amaziğ-Berberi dilini resmi dil, 2018'de de Amaziğ yılbaşı dolayısıyla 12 Ocak'ı resmi tatil ilan etmişti.

Amaziğ-Berberiler, Cezayir&#x27;in 45 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 30&#x27;unu oluşturuyor. Cezayir hükümeti, 2011&#x27;de Amaziğ-Berberi dilini resmi dil, 2018&#x27;de de Amaziğ yılbaşı dolayısıyla 12 Ocak&#x27;ı resmi tatil ilan etmişti. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA

Amaziğ-Berberiler, Cezayir'in 45 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor. Cezayir hükümeti, 2011'de Amaziğ-Berberi dilini resmi dil, 2018'de de Amaziğ yılbaşı dolayısıyla 12 Ocak'ı resmi tatil ilan etmişti.

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