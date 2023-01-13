Kuzey Afrika'nın en büyük kabilelerinden Amaziğ-Berberiler, 2973 yılına girdi

© AA

Etkinlik kapsamında cadde boyunca kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte çocuklar, Cezayir ve Amaziğ-Berberi bayrakları taşıdı. Kortejin önünde kadınların zaman zaman zılgıtlarla eşlik ettiği geleneksel kıyafetleriyle atlı gençler yer alırken, arkasında da geleneksel müzikler çalan yaşlılar ekibi yer aldı.

Yürüyüşün ardından, meydanda kurulan sahnede çocuklar çeşitli gösteriler gerçekleştirirken beldenin önde gelen bazı isimleri de günün mana ve ehemmiyetine ilişkin konuşmalar yaptı.