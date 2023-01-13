https://sputniknews.com.tr/20230113/kurye-piyanist-can-dunyaca-unlu-piyanistin-sahnesinde-caldi-1065701655.html

Kurye piyanist Can, dünyaca ünlü piyanistin sahnesinde çaldı

Kurye piyanist Can, dünyaca ünlü piyanistin sahnesinde çaldı

Beyoğlu'nda sipariş götürdüğü bir otelde gördüğü piyanoyu çaldığı anlar sosyal medyada gündem olan motosikletli kurye Muharrem Can İncir, piyanoyu bu kez... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T10:09+0300

2023-01-13T10:09+0300

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yaşam

piyanist

kurye

moto kurye

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İstanbul’da motosikletli kuryelik yapan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir'in, Beyoğlu Kasımpaşa'da sipariş götürdüğü otelde gördüğü piyanoda Mozart'ın Türk Marşı'nı çaldığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Hiçbir eğitimi olmadan kendi kendine piyano çalmayı öğrendiğini söyleyen İncir’e müzisyenler destek ve tebrik mesajları yollamıştı. O isimlerden biri, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay oldu. İncir'i kendi konserine çağıran Onay, Grand Pera Emek Sahnesi'nde dün akşam gerçekleşen konser sonunda İncir'i sahneye davet etti. İlk kez kalabalık bir izleyici karşısına çıkan İncir, piyanoyla Yiruma'nın "River Flows in You" adlı eserini çaldı. Onay ve İncir, izleyicilerden büyük alkış aldı.

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piyanist, kurye, moto kurye