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Kurye piyanist Can, dünyaca ünlü piyanistin sahnesinde çaldı
Kurye piyanist Can, dünyaca ünlü piyanistin sahnesinde çaldı
Beyoğlu'nda sipariş götürdüğü bir otelde gördüğü piyanoyu çaldığı anlar sosyal medyada gündem olan motosikletli kurye Muharrem Can İncir, piyanoyu bu kez... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T10:09+0300
2023-01-13T10:09+0300
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piyanist
kurye
moto kurye
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İstanbul’da motosikletli kuryelik yapan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir'in, Beyoğlu Kasımpaşa'da sipariş götürdüğü otelde gördüğü piyanoda Mozart'ın Türk Marşı'nı çaldığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Hiçbir eğitimi olmadan kendi kendine piyano çalmayı öğrendiğini söyleyen İncir’e müzisyenler destek ve tebrik mesajları yollamıştı. O isimlerden biri, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay oldu. İncir'i kendi konserine çağıran Onay, Grand Pera Emek Sahnesi'nde dün akşam gerçekleşen konser sonunda İncir'i sahneye davet etti. İlk kez kalabalık bir izleyici karşısına çıkan İncir, piyanoyla Yiruma'nın "River Flows in You" adlı eserini çaldı. Onay ve İncir, izleyicilerden büyük alkış aldı.
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piyanist, kurye, moto kurye
piyanist, kurye, moto kurye

Kurye piyanist Can, dünyaca ünlü piyanistin sahnesinde çaldı

10:09 13.01.2023
© AASipariş teslimatı yaptığı otelde çaldığı piyano ile sosyal medyada gündem olan 19 yaşındaki kurye Can İncir, "Evimdeki dijital piyano sayesinde bu hale geldim. Akustik piyanom olsa belki daha iyi olabilirdim." dedi.
Sipariş teslimatı yaptığı otelde çaldığı piyano ile sosyal medyada gündem olan 19 yaşındaki kurye Can İncir, Evimdeki dijital piyano sayesinde bu hale geldim. Akustik piyanom olsa belki daha iyi olabilirdim. dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© AA
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Beyoğlu'nda sipariş götürdüğü bir otelde gördüğü piyanoyu çaldığı anlar sosyal medyada gündem olan motosikletli kurye Muharrem Can İncir, piyanoyu bu kez sahnede çaldı. Piyanist Gülsin Onay'ın konserini izleyen İncir, sahnedeki piyanonun başına geçerek "River Flows in You" parçasını çaldı.
İstanbul’da motosikletli kuryelik yapan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir'in, Beyoğlu Kasımpaşa'da sipariş götürdüğü otelde gördüğü piyanoda Mozart'ın Türk Marşı'nı çaldığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Hiçbir eğitimi olmadan kendi kendine piyano çalmayı öğrendiğini söyleyen İncir’e müzisyenler destek ve tebrik mesajları yollamıştı. O isimlerden biri, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay oldu.
İncir'i kendi konserine çağıran Onay, Grand Pera Emek Sahnesi'nde dün akşam gerçekleşen konser sonunda İncir'i sahneye davet etti.
İlk kez kalabalık bir izleyici karşısına çıkan İncir, piyanoyla Yiruma'nın "River Flows in You" adlı eserini çaldı. Onay ve İncir, izleyicilerden büyük alkış aldı.
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