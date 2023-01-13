Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230113/kuresel-bilgisayar-satislari-2022de-dustu-1065696650.html
Küresel bilgisayar satışları 2022'de düştü
Küresel bilgisayar satışları 2022'de düştü
Küresel bilgisayar satışlarının, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 16.2 düştüğü bildirildi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T03:24+0300
2023-01-13T03:25+0300
ekonomi
bilgisayar
satış
düşüş
teknoloji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102418/06/1024180606_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d0115b4f04a7304991eb039198f50370.jpg
Araştırma şirketi Gartner'ın raporuna göre, geçen yıl bilgisayar satışları, 2021'e kıyasla 16.2 düşerek 286.2 milyon adede geriledi.Bilgisayar satışları, geçen yılın son çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 28.5 azalışla 65.3 milyon adet oldu. Son çeyrekte bilgisayar satışlarındaki azalış, kayıtların tutulmaya başlandığı 1990 yılından bu yana en yükseği olarak kayıtlara geçti. Bu durum, 'Kovid-19 salgınının tetiklediği dizüstü ve masaüstü bilgisayarlardaki artışta sona gelindiği' şeklinde değerlendirildi.Rapora göre, 68 milyon 997 bin ile Çinli Lenovo (yüzde 24.1 pazar payı) geçen yıl dünyanın en fazla bilgisayar satan şirketi oldu. Hewlett-Packard 55 milyon 558 bin adet ile (yüzde 19.4 pazar payı) ikinci, Dell 50 milyon 7 bin satışla (yüzde 17.5 pazar payı) üçüncü ve Apple 27 milyon 911 bin adet satışla (yüzde 9.8 pazar payı) dördüncü sırada yer aldı.Gartner analisti Mikako Kitagawa, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel resesyon beklentisinin, artan enflasyon ve daha yüksek faiz oranlarının bilgisayar talebi üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu belirterek, "Ek olarak, birçok tüketicinin hala pandemi sırasında satın aldığı nispeten yeni modeller var. Ticari müşteriler, olumsuz ekonomik beklentiler nedeniyle satın alma yapmaktan çekiniyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220313/ikinci-el-araba-satislarinda-durgunluk-sadece-50-100-bin-bandindaki-arabalarda-cok-az-satis-var-1054682106.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102418/06/1024180606_39:0:1747:1281_1920x0_80_0_0_5ec69d495a3a5b7466f1f2265f892ede.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bilgisayar, satış, düşüş, teknoloji
bilgisayar, satış, düşüş, teknoloji

Küresel bilgisayar satışları 2022'de düştü

03:24 13.01.2023 (güncellendi: 03:25 13.01.2023)
© Fotoğraf : PixabayDizüstü bilgisayar
Dizüstü bilgisayar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© Fotoğraf : Pixabay
Abone olTelegram
Küresel bilgisayar satışlarının, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 16.2 düştüğü bildirildi.
Araştırma şirketi Gartner'ın raporuna göre, geçen yıl bilgisayar satışları, 2021'e kıyasla 16.2 düşerek 286.2 milyon adede geriledi.
Bilgisayar satışları, geçen yılın son çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 28.5 azalışla 65.3 milyon adet oldu. Son çeyrekte bilgisayar satışlarındaki azalış, kayıtların tutulmaya başlandığı 1990 yılından bu yana en yükseği olarak kayıtlara geçti. Bu durum, 'Kovid-19 salgınının tetiklediği dizüstü ve masaüstü bilgisayarlardaki artışta sona gelindiği' şeklinde değerlendirildi.
Rapora göre, 68 milyon 997 bin ile Çinli Lenovo (yüzde 24.1 pazar payı) geçen yıl dünyanın en fazla bilgisayar satan şirketi oldu. Hewlett-Packard 55 milyon 558 bin adet ile (yüzde 19.4 pazar payı) ikinci, Dell 50 milyon 7 bin satışla (yüzde 17.5 pazar payı) üçüncü ve Apple 27 milyon 911 bin adet satışla (yüzde 9.8 pazar payı) dördüncü sırada yer aldı.
Gartner analisti Mikako Kitagawa, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel resesyon beklentisinin, artan enflasyon ve daha yüksek faiz oranlarının bilgisayar talebi üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu belirterek, "Ek olarak, birçok tüketicinin hala pandemi sırasında satın aldığı nispeten yeni modeller var. Ticari müşteriler, olumsuz ekonomik beklentiler nedeniyle satın alma yapmaktan çekiniyor" ifadelerini kullandı.
ikinci el otomobil - otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
EKONOMİ
İkinci el araba satışlarında durgunluk: ‘Sadece 50-100 bin bandındaki arabalarda çok az satış var’
13 Mart 2022, 15:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала