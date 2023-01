https://sputniknews.com.tr/20230113/kilicdaroglu-bay-kemal-bu-ulkeye-adaleti-getirecek-1065724566.html

Kılıçdaroğlu: Bay Kemal bu ülkeye adaleti getirecek

Kılıçdaroğlu: Bay Kemal bu ülkeye adaleti getirecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal, bu ülkeye adaleti getirecek, getireceğiz. Hiç endişe etmeyin" dedi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T20:04+0300

2023-01-13T20:04+0300

2023-01-13T20:04+0300

dünya

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kadın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065723849_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f68b8ded929f5b5f20fc221b8f53a6bb.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Denizli'de, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kadın Buluşmasında konuştu:Kılıçdaroğlu, her kadının gönlünden, aklından hak, hukuk ve adaletin geçtiğini söyledi.Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal, bu ülkeye adaleti getirecek, getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Bu ülkede bir dert varsa o derdi en yakından çekenler kadınlardır. Sorunu en başta bilen ve sorunu yaşayan kadınlardır. Kadınların sezgisi erkeklerden çok daha güçlü. Neyin iyi, neyi, neyin kötü olduğunu erkeklerden daha iyi bilirler. Kendi hayatımdan da bunu biliyorum. Ailemden de bunu biliyorum. Annemden de bunu biliyorum. Dolayısıyla kadınların mutlu olduğu bir ülke, aslında hepimizin mutlu olduğu bir ülkedir" diye konuştu.Ülkeye huzuru ve bereketi getirmenin herkesin ortak görevi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Kılıçdaroğlu, adaletin, hukukun herkes için olması gerektiğini vurguladı.Birçok sorun olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Benim bu ülkenin bütün kadınlarına sözümdür; en geç bir yıl içinde bütün Türkiye'nin her yerinde yurt sorununu çözeceğim. Evlatlarımız sıcak suyu, soğuk suyu, geniş bant internet erişimi olan yurdunda kalacak" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, anaokulundan başlayıp üniversiteye kadar bir ailenin geçim sıkıntısı varsa bunu afişe etmeden evladının karnını sosyal devletin doyuracağına ve ona her türlü hakkın sağlanacağına söz verdiğini belirterek, "Aile destekleme sigortası şu; geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelere devletin yardım etmesi demektir. Ama öyle makarna dağıtarak falan değil. Kadının banka hesabına, hesap açılacak. Her ay düzenli memur gibi, işçi gibi, emekli gibi kadın gidecek aylığını çekecek. Dolayısıyla çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak" ifadelerini kullandı.'Herkesin hakkını ve hukukunu teslim edeceğim'Engelli çocukların haklarının olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, "Onların da hakkını ve hukukunu korumak lazım. O konuda da sınıfta kalan bir hükümet var. Bunu da değiştireceğiz. Herkesin, engeli olsun olmasın, herkesin hakkını ve hukukunu teslim edeceğim. Bunu da bilmenizi isterim" dedi.Kılıçdaroğlu, devleti yönetenlerin adaletle yaşamak zorunda olduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Atama bekleyen öğretmenler için en az 200 bin atama yapacaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, her köyde bir okul açacaklarını ve her köyde bir öğretmenin olacağını kaydetti.Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmek istediklerini belirterek, "Allah nasip eder iktidar olduğumuzda göreceksiniz; hiçbir ailenin, ne elektriği ne suyu ne de doğal gazı asla kesilmeyecek. Su haktır, ısınmak haktır, okula gitmek haktır. Emin olun, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları çözülebilir" ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra aynı yerde gençlerle buluşmasının ardından bir otelde kanaat önderleriyle bir araya geldi. Toplantılar basına kapalı gerçekleşti.

https://sputniknews.com.tr/20230113/kilicdaroglu-meral-akseneri-hastanede-ziyaret-etti-uzuntulu-bir-haber-aldik-ve-hemen-geldim-1065693717.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kadın