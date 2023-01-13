https://sputniknews.com.tr/20230113/kidem-tazminati-tavani-yilin-ilk-yarisi-icin-19-bin-982-lira-olarak-belirlendi-1065720191.html

Kıdem tazminatı tavanı yılın ilk yarısı için 19 bin 982 lira olarak belirlendi

Kıdem tazminatı tavanı yılın ilk yarısı için 19 bin 982 lira olarak belirlendi

Bu yılın ocak-haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş, bedelli askerlik ücreti de 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T16:58+0300

2023-01-13T16:58+0300

2023-01-13T17:25+0300

kıdem tazminatı

hazine ve maliye bakanlığı

ekonomi

bedelli asker

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/05/1061986984_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a6393a466c77446279751f89f428345e.jpg

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın '2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgesi' kapsamında bu yılın ocak-haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı ve kullanılacak katsayılar belirlendi.Buna göre, söz konusu dönem için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş oldu.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154. maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlarla ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı da güncellendi.Böylece ocak-haziran dönemi için bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230111/250-milyar-liralik-kredi-destek-paketleri-aciklandi-1065636283.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kıdem tazminatı, hazine ve maliye bakanlığı, bedelli asker