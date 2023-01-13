https://sputniknews.com.tr/20230113/kidem-tazminati-tavani-yilin-ilk-yarisi-icin-19-bin-982-lira-olarak-belirlendi-1065720191.html
Kıdem tazminatı tavanı yılın ilk yarısı için 19 bin 982 lira olarak belirlendi
Kıdem tazminatı tavanı yılın ilk yarısı için 19 bin 982 lira olarak belirlendi
Bu yılın ocak-haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş, bedelli askerlik ücreti de 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T16:58+0300
2023-01-13T16:58+0300
2023-01-13T17:25+0300
kıdem tazminatı
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomi
bedelli asker
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın '2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgesi' kapsamında bu yılın ocak-haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı ve kullanılacak katsayılar belirlendi.Buna göre, söz konusu dönem için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş oldu.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154. maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlarla ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı da güncellendi.Böylece ocak-haziran dönemi için bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230111/250-milyar-liralik-kredi-destek-paketleri-aciklandi-1065636283.html
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kıdem tazminatı, hazine ve maliye bakanlığı, bedelli asker
kıdem tazminatı, hazine ve maliye bakanlığı, bedelli asker
Kıdem tazminatı tavanı yılın ilk yarısı için 19 bin 982 lira olarak belirlendi
16:58 13.01.2023 (güncellendi: 17:25 13.01.2023) Abone ol
Bu yılın ocak-haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş, bedelli askerlik ücreti de 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın '2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgesi' kapsamında bu yılın ocak-haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı ve kullanılacak katsayılar belirlendi.
Buna göre, söz konusu dönem için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş oldu.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154. maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlarla ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı da güncellendi.
Böylece ocak-haziran dönemi için bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu.