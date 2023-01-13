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İzmir’de 'şok evleri'ne polis baskını: 70 kaçak göçmen ile 7 organizatör yakalandı
İzmir’de 'şok evleri'ne polis baskını: 70 kaçak göçmen ile 7 organizatör yakalandı
İzmir’in Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde polis ekiplerince, yasadışı göçmenlerin geçici süreyle kaldığı ve 'şok evleri' olarak bilinen 9 ayrı adrese... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T22:30+0300
2023-01-13T22:30+0300
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göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
polis
baskın
organizatör
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu saha çalışmaları çerçevesinde Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde kaçak göçmenlerin geçici süreyle kaldıkları 'şok evleri'ni tespit etti. Ekipler tarafından 9 ayı adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 yasadışı göçmen ile organizatör olduğu belirlenen 7 şüpheli de yakalandı. Aramalarda 25 adet can yeleği ve 10 adet şambrel de ele geçirildi. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Öte yandan, yakalanan 7 şüpheliye toplamda 499 bin lira idari para cezası ve TCK 79. madde uyarınca adli işlem yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230113/italya-disisleri-bakani-gocmenlerin-ulkeye-gelmesini-engelledigi-icin-turkiyeye-tesekkur-etti--1065723368.html
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izmir, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, polis, baskın, organizatör
izmir, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, polis, baskın, organizatör

İzmir’de 'şok evleri'ne polis baskını: 70 kaçak göçmen ile 7 organizatör yakalandı

22:30 13.01.2023
© İHAİzmir’in Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde polis ekiplerince, yasadışı göçmenlerin geçici süreyle kaldığı ve 'şok evleri' olarak bilinen 9 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, 70 düzensiz göçmen ile 7 organizatör yakalandı.
İzmir’in Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde polis ekiplerince, yasadışı göçmenlerin geçici süreyle kaldığı ve 'şok evleri' olarak bilinen 9 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, 70 düzensiz göçmen ile 7 organizatör yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© İHA
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İzmir’in Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde polis ekiplerince, yasadışı göçmenlerin geçici süreyle kaldığı ve 'şok evleri' olarak bilinen 9 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, 70 düzensiz göçmen ile 7 organizatör yakalandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu saha çalışmaları çerçevesinde Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde kaçak göçmenlerin geçici süreyle kaldıkları 'şok evleri'ni tespit etti.
Ekipler tarafından 9 ayı adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 yasadışı göçmen ile organizatör olduğu belirlenen 7 şüpheli de yakalandı.
Aramalarda 25 adet can yeleği ve 10 adet şambrel de ele geçirildi. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan, yakalanan 7 şüpheliye toplamda 499 bin lira idari para cezası ve TCK 79. madde uyarınca adli işlem yapıldı.
Antonio Tajani - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
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