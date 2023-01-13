https://sputniknews.com.tr/20230113/izmirde-sok-evlerine-polis-baskini-70-kacak-gocmen-ile-7-organizator-yakalandi-1065727432.html
İzmir’de 'şok evleri'ne polis baskını: 70 kaçak göçmen ile 7 organizatör yakalandı
İzmir’de 'şok evleri'ne polis baskını: 70 kaçak göçmen ile 7 organizatör yakalandı
İzmir’in Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde polis ekiplerince, yasadışı göçmenlerin geçici süreyle kaldığı ve 'şok evleri' olarak bilinen 9 ayrı adrese... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T22:30+0300
2023-01-13T22:30+0300
2023-01-13T22:30+0300
türkiye
izmir
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
polis
baskın
organizatör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065727535_0:0:929:523_1920x0_80_0_0_9c1f6f573c1337251b5e046e51692006.jpg
İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu saha çalışmaları çerçevesinde Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde kaçak göçmenlerin geçici süreyle kaldıkları 'şok evleri'ni tespit etti. Ekipler tarafından 9 ayı adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 yasadışı göçmen ile organizatör olduğu belirlenen 7 şüpheli de yakalandı. Aramalarda 25 adet can yeleği ve 10 adet şambrel de ele geçirildi. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Öte yandan, yakalanan 7 şüpheliye toplamda 499 bin lira idari para cezası ve TCK 79. madde uyarınca adli işlem yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230113/italya-disisleri-bakani-gocmenlerin-ulkeye-gelmesini-engelledigi-icin-turkiyeye-tesekkur-etti--1065723368.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065727535_20:0:813:595_1920x0_80_0_0_9c1b0edf3ec2dd0162f785e5e7eb7663.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, polis, baskın, organizatör
izmir, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, polis, baskın, organizatör
İzmir’de 'şok evleri'ne polis baskını: 70 kaçak göçmen ile 7 organizatör yakalandı
Abone ol
İzmir’in Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde polis ekiplerince, yasadışı göçmenlerin geçici süreyle kaldığı ve 'şok evleri' olarak bilinen 9 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, 70 düzensiz göçmen ile 7 organizatör yakalandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu saha çalışmaları çerçevesinde Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde kaçak göçmenlerin geçici süreyle kaldıkları 'şok evleri'ni tespit etti.
Ekipler tarafından 9 ayı adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 yasadışı göçmen ile organizatör olduğu belirlenen 7 şüpheli de yakalandı.
Aramalarda 25 adet can yeleği ve 10 adet şambrel de ele geçirildi. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan, yakalanan 7 şüpheliye toplamda 499 bin lira idari para cezası ve TCK 79. madde uyarınca adli işlem yapıldı.