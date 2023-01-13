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https://sputniknews.com.tr/20230113/izmirde-hava-kirliligi-alarm-veriyor-sehri-duman-kapladi-1065703273.html
İzmir’de hava kirliliği alarm veriyor: Şehri duman kapladı
İzmir’de hava kirliliği alarm veriyor: Şehri duman kapladı
İzmir’de, soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte kent merkezinde özellikle akşam ve gece saatlerinde soba nedeniyle bacalardan yükselen dumanlar, hava... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T10:36+0300
2023-01-13T10:36+0300
türkiye
izmir
konak
hava kirliliği
duman
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Ege Bölgesi, ocak ayı başından itibaren hava kirliliğiyle karşı karşıya kaldı. İzmir’de de havaların soğumasıyla birlikte artan soba kullanımı ve kalitesiz kömür yakılması hava kirliliği problemini artırdı. Özellikle akşam saatlerinde bir sis bulutu gibi İzmir’in üzerini kaplayan duman, kameralar tarafından da net bir şekilde görüntülendi. Zaman zaman ise nefes almak bile zorlaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonundan edinilen bilgiye göre, İzmir’de hava kalitesinin ‘hassas’ kategorisinde seyrettiği öğrenildi.
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izmir, konak, hava kirliliği, duman
izmir, konak, hava kirliliği, duman

İzmir’de hava kirliliği alarm veriyor: Şehri duman kapladı

10:36 13.01.2023
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT - MUSTAFA İÇİzmir'de, soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte kent merkezinde özellikle akşam ve gece saatlerinde soba nedeniyle bacalardan yükselen dumanlar, hava kirliliğine neden oldu. İzmir'e adeta çöken kara duman, gözle görülür derecede arttı, kimi zaman nefes almayı zorlaştırdı.
İzmir'de, soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte kent merkezinde özellikle akşam ve gece saatlerinde soba nedeniyle bacalardan yükselen dumanlar, hava kirliliğine neden oldu. İzmir'e adeta çöken kara duman, gözle görülür derecede arttı, kimi zaman nefes almayı zorlaştırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT - MUSTAFA İÇ
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İzmir’de, soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte kent merkezinde özellikle akşam ve gece saatlerinde soba nedeniyle bacalardan yükselen dumanlar, hava kirliliğine neden oldu. İzmir'e adeta çöken kara duman, gözle görülür derecede arttı, kimi zaman nefes almayı zorlaştırdı.
Ege Bölgesi, ocak ayı başından itibaren hava kirliliğiyle karşı karşıya kaldı. İzmir’de de havaların soğumasıyla birlikte artan soba kullanımı ve kalitesiz kömür yakılması hava kirliliği problemini artırdı.
Özellikle akşam saatlerinde bir sis bulutu gibi İzmir’in üzerini kaplayan duman, kameralar tarafından da net bir şekilde görüntülendi. Zaman zaman ise nefes almak bile zorlaştı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonundan edinilen bilgiye göre, İzmir’de hava kalitesinin ‘hassas’ kategorisinde seyrettiği öğrenildi.
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT - MUSTAFA İÇÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonundan edinilen bilgiye göre, İzmir’de hava kalitesinin ‘hassas’ kategorisinde seyrettiği öğrenildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonundan edinilen bilgiye göre, İzmir’de hava kalitesinin ‘hassas’ kategorisinde seyrettiği öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonundan edinilen bilgiye göre, İzmir’de hava kalitesinin ‘hassas’ kategorisinde seyrettiği öğrenildi.
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT - MUSTAFA İÇ
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