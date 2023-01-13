https://sputniknews.com.tr/20230113/izmirde-hava-kirliligi-alarm-veriyor-sehri-duman-kapladi-1065703273.html

İzmir’de hava kirliliği alarm veriyor: Şehri duman kapladı

İzmir’de hava kirliliği alarm veriyor: Şehri duman kapladı

İzmir’de, soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte kent merkezinde özellikle akşam ve gece saatlerinde soba nedeniyle bacalardan yükselen dumanlar, hava... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T10:36+0300

2023-01-13T10:36+0300

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türkiye

izmir

konak

hava kirliliği

duman

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Ege Bölgesi, ocak ayı başından itibaren hava kirliliğiyle karşı karşıya kaldı. İzmir’de de havaların soğumasıyla birlikte artan soba kullanımı ve kalitesiz kömür yakılması hava kirliliği problemini artırdı. Özellikle akşam saatlerinde bir sis bulutu gibi İzmir’in üzerini kaplayan duman, kameralar tarafından da net bir şekilde görüntülendi. Zaman zaman ise nefes almak bile zorlaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonundan edinilen bilgiye göre, İzmir’de hava kalitesinin ‘hassas’ kategorisinde seyrettiği öğrenildi.

türkiye

izmir

konak

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izmir, konak, hava kirliliği, duman