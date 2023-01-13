https://sputniknews.com.tr/20230113/isvecteki-eyleme-iliskin-sorusturma-baslatildi-1065724530.html
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan PKK destekçilerinin İsveç'teki eylemine soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan PKK destekçilerinin İsveç'teki eylemine soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine PKK destekçilerinin İsveç'teki eylemine ilişkin soruşturma... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T20:02+0300
2023-01-13T20:02+0300
2023-01-13T20:09+0300
ankara cumhuriyet başsavcılığı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK destekçileri tarafından gerçekleştirilen VE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemler nedeniyle soruşturma başlattı.Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK/KCK silahlı terör örgütü destekçileri tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; yapılan eylemler nedeniyle adli/idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, eylemleri gerçekleştiren faillerin tespit edilmesi, delillerin toplanarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini içeren istinabe talebi, sözleşmeye taraf olan İsveç adli makamlarına gönderilmiştir" denildi.
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ankara cumhuriyet başsavcılığı
ankara cumhuriyet başsavcılığı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan PKK destekçilerinin İsveç'teki eylemine soruşturma
20:02 13.01.2023 (güncellendi: 20:09 13.01.2023) Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine PKK destekçilerinin İsveç'teki eylemine ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılık, delillerin gönderilmesini içeren talebin İsveç adli makamlarına gönderildiğini duyurdu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK destekçileri tarafından gerçekleştirilen VE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemler nedeniyle soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK/KCK silahlı terör örgütü destekçileri tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; yapılan eylemler nedeniyle adli/idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, eylemleri gerçekleştiren faillerin tespit edilmesi, delillerin toplanarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini içeren istinabe talebi, sözleşmeye taraf olan İsveç adli makamlarına gönderilmiştir" denildi.