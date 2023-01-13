https://sputniknews.com.tr/20230113/isvecte-enflasyon-30-yilin-zirvesinde-1065706991.html

İsveç'te enflasyon 30 yılın zirvesinde

İsveç'te enflasyon 30 yılın zirvesinde

İsveç'te enflasyon, enerji maliyetlerindeki artışla körüklenerek aralık ayında 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T12:28+0300

2023-01-13T12:28+0300

2023-01-13T12:28+0300

avrupa'da enerji krizi

isveç

enflasyon

tüfe

faiz

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İsveç İstatistik Kurumu, üketici fiyatları endeksinin (TÜFE) kasım ayındaki yüzde 11.5'ten aralıkta yüzde 12.3'e yükselerek Şubat 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını duyurdu.Bunda, elekrtik maliyetlerinin aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 28.8, bir önceki yıla göre ise yüzde 45.3 artması etkili oldu.İsveç Merkez Bankası'nın para politikasını yönlendirmek için kullandığı sabit faiz oranlarına (CPIF) göre hesaplanan enflasyon, yıllık bazda kasım ayındaki yüzde 9.5'ten yüzde 10.2'ye sıçradı.Banka, enflasyonla mücadele için son aylarda politika faizi oranını nisanaayındaki sıfır seviyesinden yüzde 2.5'e yükseltmişti.Bankanın bir sonraki para politikası toplantısının önümüzdeki ay yapılması planlanıyor.Öte yandan banka, faiz artışının devam edeceği sinyalini verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230113/imf-yil-sonuna-dogru-dunya-ekonomisinin-toparlanmasini-bekliyor-1065697185.html

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