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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230113/isvecte-enflasyon-30-yilin-zirvesinde-1065706991.html
İsveç'te enflasyon 30 yılın zirvesinde
İsveç'te enflasyon 30 yılın zirvesinde
İsveç'te enflasyon, enerji maliyetlerindeki artışla körüklenerek aralık ayında 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T12:28+0300
2023-01-13T12:28+0300
avrupa'da enerji krizi
isveç
enflasyon
tüfe
faiz
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İsveç İstatistik Kurumu, üketici fiyatları endeksinin (TÜFE) kasım ayındaki yüzde 11.5'ten aralıkta yüzde 12.3'e yükselerek Şubat 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını duyurdu.Bunda, elekrtik maliyetlerinin aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 28.8, bir önceki yıla göre ise yüzde 45.3 artması etkili oldu.İsveç Merkez Bankası'nın para politikasını yönlendirmek için kullandığı sabit faiz oranlarına (CPIF) göre hesaplanan enflasyon, yıllık bazda kasım ayındaki yüzde 9.5'ten yüzde 10.2'ye sıçradı.Banka, enflasyonla mücadele için son aylarda politika faizi oranını nisanaayındaki sıfır seviyesinden yüzde 2.5'e yükseltmişti.Bankanın bir sonraki para politikası toplantısının önümüzdeki ay yapılması planlanıyor.Öte yandan banka, faiz artışının devam edeceği sinyalini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230113/imf-yil-sonuna-dogru-dunya-ekonomisinin-toparlanmasini-bekliyor-1065697185.html
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isveç, enflasyon, tüfe, faiz
isveç, enflasyon, tüfe, faiz

İsveç'te enflasyon 30 yılın zirvesinde

12:28 13.01.2023
© AAEnflasyon- alışveriş- market
Enflasyon- alışveriş- market - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© AA
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İsveç'te enflasyon, enerji maliyetlerindeki artışla körüklenerek aralık ayında 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
İsveç İstatistik Kurumu, üketici fiyatları endeksinin (TÜFE) kasım ayındaki yüzde 11.5'ten aralıkta yüzde 12.3'e yükselerek Şubat 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını duyurdu.
Bunda, elekrtik maliyetlerinin aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 28.8, bir önceki yıla göre ise yüzde 45.3 artması etkili oldu.
İsveç Merkez Bankası'nın para politikasını yönlendirmek için kullandığı sabit faiz oranlarına (CPIF) göre hesaplanan enflasyon, yıllık bazda kasım ayındaki yüzde 9.5'ten yüzde 10.2'ye sıçradı.
Banka, enflasyonla mücadele için son aylarda politika faizi oranını nisanaayındaki sıfır seviyesinden yüzde 2.5'e yükseltmişti.
Bankanın bir sonraki para politikası toplantısının önümüzdeki ay yapılması planlanıyor.
Öte yandan banka, faiz artışının devam edeceği sinyalini verdi.
Kristalina Georgieva - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
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