https://sputniknews.com.tr/20230113/isvec-ve-finlandiyanin-natoya-uyelik-sureci-uzun-bir-sure-suruncemede-kalacak-1065721988.html

‘İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreci uzun bir süre sürüncemede kalacak’

‘İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreci uzun bir süre sürüncemede kalacak’

Türkiye ve İsveç arasındaki gerilimi değerlendiren Rus askeri uzman Koşkin, Ankara’nın PKK/YPG destekçilerinin İsveç’in başkenti Stockholm’deki gösterisine... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T18:27+0300

2023-01-13T18:27+0300

2023-01-13T18:27+0300

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Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı askeri uzman Dr. Andrey Koşkin, Sputnik’e açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya’nın teröre destek verdikleri için NATO üyeliklerine verdiği ilk tepkinin dünyada şüpheyle karşılandığını belirterek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:“Bunun, Ankara’nın tüm dikkatleri üzerine çekmek için uydurduğu bir hikaye olduğunu düşündüler. Ancak zamanla, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğe kabulü konusunda Türkiye’nin NATO’ya sunmaya devam ettiği şikayetlerin hiç de abartılı olmadığı anlayışı oluşmaya başladı. Bunlar, gerçekten var olan ve Avrupa ülkelerinde Türkiye karşıtı terör faaliyetlerini önlemek için net duruşun geliştirilmesi gereken sorunlar. Ancak halâ Ankara’nın bu konudaki kaygıları görmezden gelinmeye devam ediyor. Bu koşullarda, Türkiye ve İsveç arasındaki krizin büyüyerek devam edeceği tahmin edilebilir.”ABD ve NATO yöneticilerinin, Ankara’nın Stockholm’e karşı ilkeli ve adil tutumunu desteklemek yerine, Türkiye’nin görüşü ne olursa olsun İsveç ve Finlandiya’nın ittifaka kabul edileceğini dile getirdiklerini anımsatan Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bence bu tür açıklamalarda bulunmak aptallık. Türkiye taleplerinden vazgeçmeyecek. NATO da onu vazgeçiremeyecek. Bugün bütün dünya Türkiye’yi izliyor, ilkelliğine ve kendi çıkarlarını savunmaya hazır olmasına saygı duyuyor. Ankara bunun farkında ve buna göre hareket etmeye devam edecek. Bu yüzden bence İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreci uzun bir süre sürüncemede olacak. Bunda sadece Stockholm ve Helsinki’nin değil, aynı zamanda Washington ve Brüksel’in de katkısı var.”

isveç

finlandiya

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2023

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türkiye, isveç, finlandiya, nato