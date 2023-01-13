https://sputniknews.com.tr/20230113/istiklal-caddesindeki-teror-saldirisi-zanlilarindan-hazni-golge-tutuklandi-1065722836.html
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge tutuklandı
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge tutuklandı
İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'ndeki, terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge tutuklandı. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T19:08+0300
2023-01-13T19:08+0300
2023-01-13T19:29+0300
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istiklal caddesi
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge tutuklandı
19:08 13.01.2023 (güncellendi: 19:29 13.01.2023) Abone ol
İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'ndeki, terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge tutuklandı.