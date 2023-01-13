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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge tutuklandı
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge tutuklandı
İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'ndeki, terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge tutuklandı. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
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istiklal caddesi
istiklal caddesi

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge tutuklandı

19:08 13.01.2023 (güncellendi: 19:29 13.01.2023)
© İHAİstiklal Caddesi'ndeki patlamayı planlay Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da olduğu belirlenen Hazni Gölge, bu akşam Türk yetkililere teslim edildi.
İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı planlay Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da olduğu belirlenen Hazni Gölge, bu akşam Türk yetkililere teslim edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© İHA
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İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'ndeki, terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge tutuklandı.
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