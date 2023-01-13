https://sputniknews.com.tr/20230113/istiklal-caddesindeki-patlama-sorusturmasinda-tutuklanan-hazni-golgenin-ifadesi-ortaya-cikti-1065709928.html

İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında tutuklanan Hazni Gölge'nin ifadesi ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında tutuklanan Hazni Gölge'nin ifadesi ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hasan'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Hazni Gölge, emniyetteki... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T13:34+0300

2023-01-13T13:34+0300

2023-01-13T13:34+0300

türkiye

istiklal caddesi

bombalı saldırı

ifade

haberler

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da altı kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hasan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan Svilengrad'ta bulunan bir otelde kaldığı tespit edildi.Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, Bulgaristan İnterpol'undan Gölge'nin yakalanması talebinde bulundu.Bulgaristan polisi de, yakaladığı Gölge'yi, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Bomba kullanarak, tasarlayıp adam öldürme gibi sekiz ayrı suçtan aranan Gölge, İstanbul'a getirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gölge, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.7.500 liraya kaçırmışGölge’yle ilgili yapılan incelemelerde herhangi bir terör örgütü bağlantısı tespit edilemezken, şüphelinin Hassan'ı 20 kişilik bir grupla birlikte 7 bin 500 lira Bulgaristan’a kaçırdığı öğrenildi. Hassan’ın buradan da Romanya’ya kaçtığı iddia edildi.Şüphelinin emniyet ifadesi ortaya çıktı. Gölge’nin ifadesinde, "Bilal Hassan’ı bana Hüseyin Güneş getirdi. 20 kişilik bir grupla beraber yurt dışına kaçırmamı istedi. Ben de kişi başı 7 bin 500 liraya grubu kaçırmayı kabul ettim. Ben Bilal Hassan’ın içinde olduğu grubu Bulgaristan’a bıraktım. Sonra Hüseyin Güneş gözaltına alınınca durumu fark ettim. Korktum ve Bulgaristan’a kaçtım. Bilal Hassan’ı daha önce tanımıyordum. Kim olduğunu Hüseyin Güneş yakalanınca fark ettim" dediği öğrenildi.

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istiklal caddesi, bombalı saldırı, ifade, haberler