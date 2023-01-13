İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu

© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİR İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 50’ye ulaştı. Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 47 olarak ölçüldü.