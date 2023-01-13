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İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 50’ye ulaştı. Anadolu... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T08:06+0300
2023-01-13T08:06+0300
türkiye
istanbul
trafik
yoğunluk
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İstanbul'da haftanın son iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Kadıköy D-100 Kara Yolu, Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, İstanbul genelinde yoğunluk sabah saatlerinde yüzde 50 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 47 olarak ölçümlendi.
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istanbul, trafik, yoğunluk
istanbul, trafik, yoğunluk

İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu

08:06 13.01.2023
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİRİstanbul’da haftanın son iş gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 50’ye ulaştı. Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 47 olarak ölçüldü.
İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 50’ye ulaştı. Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 47 olarak ölçüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİR
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İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 50’ye ulaştı. Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 47 olarak ölçüldü.
İstanbul'da haftanın son iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Kadıköy D-100 Kara Yolu, Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, İstanbul genelinde yoğunluk sabah saatlerinde yüzde 50 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 47 olarak ölçümlendi.
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