https://sputniknews.com.tr/20230113/istanbulda-7nci-kattan-dusen-16-yasindaki-genc-kiz-hayatini-kaybetti-1065707991.html

İstanbul'da 7. kattan düşen 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

İstanbul'da 7. kattan düşen 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

İstanbul'da 16 yaşındaki Esma, binanın 7. katındaki evlerinin balkonundan park halindeki aracın üzerine düştü. Ağır yaralanan Esma, kaldırıldığı hastanede tüm... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T13:08+0300

2023-01-13T13:08+0300

2023-01-13T13:11+0300

yaşam

istanbul

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İstanbul'da, binanın 7. katındaki balkonundan düştüğü iddia edilen Esma E. (16) hastanede hayatını kaybetti.Olay, dün saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'ndeki 7 katlı binada meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 16 yaşındaki Esma E., binanın son katındaki evlerinin balkonundan sokak üzerinde park halindeki aracın üzerine düştü.Esma E.'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haberi duyan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan Esma E., burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Esma E.'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.Öte yandan, olaydan iki saat önce Esma E.'nin "Hepinizi çok seviyorum çok" notuyla fotoğraf paylaştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

istanbul

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