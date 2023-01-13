https://sputniknews.com.tr/20230113/istanbulda-7nci-kattan-dusen-16-yasindaki-genc-kiz-hayatini-kaybetti-1065707991.html
İstanbul'da 7. kattan düşen 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
İstanbul'da 7. kattan düşen 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
İstanbul'da 16 yaşındaki Esma, binanın 7. katındaki evlerinin balkonundan park halindeki aracın üzerine düştü. Ağır yaralanan Esma, kaldırıldığı hastanede tüm... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T13:08+0300
2023-01-13T13:08+0300
2023-01-13T13:11+0300
yaşam
istanbul
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İstanbul'da, binanın 7. katındaki balkonundan düştüğü iddia edilen Esma E. (16) hastanede hayatını kaybetti.Olay, dün saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'ndeki 7 katlı binada meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 16 yaşındaki Esma E., binanın son katındaki evlerinin balkonundan sokak üzerinde park halindeki aracın üzerine düştü.Esma E.'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haberi duyan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan Esma E., burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Esma E.'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.Öte yandan, olaydan iki saat önce Esma E.'nin "Hepinizi çok seviyorum çok" notuyla fotoğraf paylaştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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istanbul
İstanbul'da 7. kattan düşen 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
13:08 13.01.2023 (güncellendi: 13:11 13.01.2023) Abone ol
İstanbul'da 16 yaşındaki Esma, binanın 7. katındaki evlerinin balkonundan park halindeki aracın üzerine düştü. Ağır yaralanan Esma, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Esma'nın olaydan iki saat önce "Hepinizi çok seviyorum çok" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Olay yerinde inceleme yapan polis soruşturma başlattı
İstanbul'da, binanın 7. katındaki balkonundan düştüğü iddia edilen Esma E. (16) hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'ndeki 7 katlı binada meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 16 yaşındaki Esma E., binanın son katındaki evlerinin balkonundan sokak üzerinde park halindeki aracın üzerine düştü.
Esma E.'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haberi duyan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan Esma E., burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Esma E.'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, olaydan iki saat önce Esma E.'nin "Hepinizi çok seviyorum çok" notuyla fotoğraf paylaştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.