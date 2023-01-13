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İBB Başkanı İmamoğlu'nun avukatlarından HSK'ya başvuru
İBB Başkanı İmamoğlu'nun avukatlarından HSK'ya başvuru
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) başvuruda bulundu. İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T13:12+0300
2023-01-13T13:12+0300
politika
türkiye
hsk
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
ekrem imamoğlu
ysk
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) başvuru yaparak İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davaya bakan hakimin başka bir ilde görevlendirilmesine ilişkin iddiaların araştırılmasını talep etti.İmamoğlu'nun avukatlığını da yapan CHP Parti Meclisi üyesi Gökhan Günaydın ve beraberindeki avukatlar HSK'ye başvuru yaptı.Başvuru öncesi gazetecilere açıklama yapan Gökhan Günaydın, 14 Aralık 2022'de Ekrem İmamoğlu'na yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildiğini hatırlattı.Duruşmalar sırasında hem doğal hakim ilkesine hem de adil yargılamaya aykırı işlemler yapıldığını savunan Günaydın, "5'inci celseden sonra duruşma hakimi Hüseyin Zengin, daha İstanbul'a yeni gelmişken ve nakil yönetmeliği uyarınca 8 yıl boyunca İstanbul'da çalışma hakkı varken Samsun'a tayin edilmiştir." dedi.HSK'nin kamuoyunun bu alandaki ciddi kaygılarını giderecek bir açıklama yapması gerektiğini savunan Günaydın, şöyle devam etti:HSK'den bu soruşturmayı ve incelemeyi başlatmasını talep ettiklerini kaydeden Günaydın, "Bu soruşturmayı yaparken de Hüseyin Zengin'in ifadesine başvurun. Biz Ekrem İmamoğlu'nun avukatları olarak dilekçe vererek HSK'yi görevini yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230111/imamoglu-hakkinda-yeni-dava-icislerinin-ihbari-uzerine-savcilik-sorusturma-baslatti-1065644571.html
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türkiye, hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), ekrem imamoğlu, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), chp
türkiye, hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), ekrem imamoğlu, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), chp

İBB Başkanı İmamoğlu'nun avukatlarından HSK'ya başvuru

13:12 13.01.2023
© AA Ekrem İmamoğlu
 Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© AA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) başvuruda bulundu. İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla açılan davaya bakan hakimin başka bir ilde görevlendirilme gerekçelerine ilişkin iddiaların araştırılması talep edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) başvuru yaparak İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davaya bakan hakimin başka bir ilde görevlendirilmesine ilişkin iddiaların araştırılmasını talep etti.
İmamoğlu'nun avukatlığını da yapan CHP Parti Meclisi üyesi Gökhan Günaydın ve beraberindeki avukatlar HSK'ye başvuru yaptı.
Başvuru öncesi gazetecilere açıklama yapan Gökhan Günaydın, 14 Aralık 2022'de Ekrem İmamoğlu'na yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildiğini hatırlattı.
Duruşmalar sırasında hem doğal hakim ilkesine hem de adil yargılamaya aykırı işlemler yapıldığını savunan Günaydın, "5'inci celseden sonra duruşma hakimi Hüseyin Zengin, daha İstanbul'a yeni gelmişken ve nakil yönetmeliği uyarınca 8 yıl boyunca İstanbul'da çalışma hakkı varken Samsun'a tayin edilmiştir." dedi.
HSK'nin kamuoyunun bu alandaki ciddi kaygılarını giderecek bir açıklama yapması gerektiğini savunan Günaydın, şöyle devam etti:
"Hüseyin Zengin hangi amaçla ve neden duruşma sırasında, duruşmadan alınarak başka yere tayin edilmiştir. Hakim ve savcılara yönelik nakil yönetmeliği bunların koşullarını belirlemiştir. Örneğin, resen atanamazlar, süreleri dolmadan gönderilemezler. Bir atama talebinin olup olmadığına bakılır. Zengin'in bir atama talebinin olmadığını biliyoruz. Başarısızlığı ve görev gereklerine uyumsuzluğu belgelerle tespit edilmiş midir? Bulunduğu yerde kendi kusuru olmaksızın, herhangi bir nedenle hakimliğin gerektirdiği onur ve tarafsızlık içinde görev yapamayacağı tespit edilmiş midir? Atamaya gerekçe gösterilecek bir mazeret, sağlık durumu, eş durumu, öğrenim durumu var mıdır? Kamuoyundan öğrendiğimiz kadarıyla herhangi bir geçerli durumun olmadığını biliyoruz. O halde Hüseyin Zengin duruşmalar sürerken, neden, hangi gerekçeyle Samsun'a nakledilmiştir? Hüseyin Zengin Samsun'a tayin edildikten sonra gerek çevresine gerekse basın mensuplarına verdiği beyanatlarda kendisine İstanbul Anadolu Adliyesi'nde baskı yapıldığını ifade etmektedir. HSK ihbar ve şikayetler üzerine bir inceleme açmak durumundadır."
HSK'den bu soruşturmayı ve incelemeyi başlatmasını talep ettiklerini kaydeden Günaydın, "Bu soruşturmayı yaparken de Hüseyin Zengin'in ifadesine başvurun. Biz Ekrem İmamoğlu'nun avukatları olarak dilekçe vererek HSK'yi görevini yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Saraçhane mitingi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
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