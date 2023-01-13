İBB Başkanı İmamoğlu'nun avukatlarından HSK'ya başvuru

"Hüseyin Zengin hangi amaçla ve neden duruşma sırasında, duruşmadan alınarak başka yere tayin edilmiştir. Hakim ve savcılara yönelik nakil yönetmeliği bunların koşullarını belirlemiştir. Örneğin, resen atanamazlar, süreleri dolmadan gönderilemezler. Bir atama talebinin olup olmadığına bakılır. Zengin'in bir atama talebinin olmadığını biliyoruz. Başarısızlığı ve görev gereklerine uyumsuzluğu belgelerle tespit edilmiş midir? Bulunduğu yerde kendi kusuru olmaksızın, herhangi bir nedenle hakimliğin gerektirdiği onur ve tarafsızlık içinde görev yapamayacağı tespit edilmiş midir? Atamaya gerekçe gösterilecek bir mazeret, sağlık durumu, eş durumu, öğrenim durumu var mıdır? Kamuoyundan öğrendiğimiz kadarıyla herhangi bir geçerli durumun olmadığını biliyoruz. O halde Hüseyin Zengin duruşmalar sürerken, neden, hangi gerekçeyle Samsun'a nakledilmiştir? Hüseyin Zengin Samsun'a tayin edildikten sonra gerek çevresine gerekse basın mensuplarına verdiği beyanatlarda kendisine İstanbul Anadolu Adliyesi'nde baskı yapıldığını ifade etmektedir. HSK ihbar ve şikayetler üzerine bir inceleme açmak durumundadır."