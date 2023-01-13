https://sputniknews.com.tr/20230113/guney-kore-devlet-baskani-yoondan-ilk-kez-nukleer-silah-edinme-mesaji-1065697337.html
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan ilk kez 'nükleer silah edinme' mesajı
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan ilk kez 'nükleer silah edinme' mesajı
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin nükleer tehdidinin artması halinde, Güney Kore'nin 'kendi nükleer silahlarını edinebileceğini' söyledi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T05:15+0300
2023-01-13T05:15+0300
2023-01-13T05:15+0300
güney kore
kuzey kore
nükleer
nükleer silah
açıklama
yoon suk-yeol
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Güney Kore dışişleri ve savunma yetkilileriyle bir araya gelen Başbakan Yoon Suk Yeol, "Artık Kuzey Kore'nin nükleer tehdidi sadece Güney Kore'ye bir tehdit değil ya da ABD'nin Güney Kore'yi koruması meselesi değil. Güney Kore, Japonya ve ABD için sözde ortak ilgi alanı haline geldi" dedi.Ülkesinin, ileri teknolojisinin, nükleer silah geliştirilmesinde kullanılabileceğini savunan Yoon, "Ancak eğer sorun daha da ciddileşirse, kendi nükleer silahlarımızı elde edebiliriz ve Güney Kore'ye taktik nükleer silahlar konuşlandırabiliriz. Böyle bir durum çok uzun sürmez" ifadesini kullandı."Her zaman gerçekçi olarak mümkün yolları tercih etmek önemli" diyen Yoon, Kuzey Kore tehditlerine karşı genişletilmiş caydırıcılığı güçlendirme çabalarına dikkati çekti. Yoon'un 'nükleer silah' beyanı, 2022'de üstlendiği Devlet Başkanlığı görevi sonrası bir ilk olarak kayda geçti.Başkanlık Ofisi yetkilisi 'açıklık getirdi'Güney Kore Devlet Başkanlık Ofisi yetkilisi yaptığı açıklamada, Yoon'un 'Güney Kore'nin nükleer silah edinme' açıklamalarının, 'Kuzey Kore tehdidine karşı ulusun savunulması konusunda kesin taahhüdü vurguladığını' savundu.Ulusal güvenlik söz konusu olduğunda 'her zaman en kötü senaryonun' dikkate alınması gerektiğini kaydeden söz konusu yetkili, "(Yoon'un) Yorumların en önemli kısmı, şu anda gerçekçi bir önlem olarak, Güney Kore ile ABD arasındaki güvenlik ittifakı içinde genişletilmiş caydırıcılığı etkili bir şekilde güçlendirmenin önemli olduğuydu" diye konuştu.
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güney kore, kuzey kore, nükleer, nükleer silah, açıklama, yoon suk-yeol
güney kore, kuzey kore, nükleer, nükleer silah, açıklama, yoon suk-yeol
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan ilk kez 'nükleer silah edinme' mesajı
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin nükleer tehdidinin artması halinde, Güney Kore'nin 'kendi nükleer silahlarını edinebileceğini' söyledi.
Güney Kore dışişleri ve savunma yetkilileriyle bir araya gelen Başbakan Yoon Suk Yeol, "Artık Kuzey Kore'nin nükleer tehdidi sadece Güney Kore'ye bir tehdit değil ya da ABD'nin Güney Kore'yi koruması meselesi değil. Güney Kore, Japonya ve ABD için sözde ortak ilgi alanı haline geldi" dedi.
Ülkesinin, ileri teknolojisinin, nükleer silah geliştirilmesinde kullanılabileceğini savunan Yoon, "Ancak eğer sorun daha da ciddileşirse, kendi nükleer silahlarımızı elde edebiliriz ve Güney Kore'ye taktik nükleer silahlar konuşlandırabiliriz. Böyle bir durum çok uzun sürmez" ifadesini kullandı.
"Her zaman gerçekçi olarak mümkün yolları tercih etmek önemli" diyen Yoon, Kuzey Kore tehditlerine karşı genişletilmiş caydırıcılığı güçlendirme çabalarına dikkati çekti. Yoon'un 'nükleer silah' beyanı, 2022'de üstlendiği Devlet Başkanlığı görevi sonrası bir ilk olarak kayda geçti.
Başkanlık Ofisi yetkilisi 'açıklık getirdi'
Güney Kore Devlet Başkanlık Ofisi yetkilisi yaptığı açıklamada, Yoon'un 'Güney Kore'nin nükleer silah edinme' açıklamalarının, 'Kuzey Kore tehdidine karşı ulusun savunulması konusunda kesin taahhüdü vurguladığını' savundu.
Ulusal güvenlik söz konusu olduğunda 'her zaman en kötü senaryonun' dikkate alınması gerektiğini kaydeden söz konusu yetkili, "(Yoon'un) Yorumların en önemli kısmı, şu anda gerçekçi bir önlem olarak, Güney Kore ile ABD arasındaki güvenlik ittifakı içinde genişletilmiş caydırıcılığı etkili bir şekilde güçlendirmenin önemli olduğuydu" diye konuştu.