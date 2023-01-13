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https://sputniknews.com.tr/20230113/gram-altin-rekor-kirmaya-devam-ediyor-1065700747.html
Euro ve gram altın rekor kırmaya devam ediyor
Euro ve gram altın rekor kırmaya devam ediyor
Gram altın dün 1148 lira ile rekor tazeledi, bugün ise güne 1143 liradan başladı. Euro ise 20.35 lira seviyelerinde seyrediyor. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
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Dolar/TL, 18.78 civarında yatay seyrine devam ediyor.Euro/TL 20.35 seviyesinde hareket ediyor.Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun düşüş trendine girmiş olabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceğine ilişkin beklentiler ağırlık kazanıyor.ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e gerilerken, aylık bazda yüzde 0,1'lik düşüş görüldü.Çeyrek altın ne kadar?Altının ons fiyatı dün ABD enflasyon verisinin ardından mayıs ayından beri ilk kez 1900 doların üzerine çıktı. Altının onsu bugün de 1900 doların hemen altında hareket ediyor.İç piyasada gram altın dün 1148 lirayla rekor kırması sonrasında 1143 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1900, cumhuriyet altını 7 bin 820 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230112/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065662365.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın

Euro ve gram altın rekor kırmaya devam ediyor

09:29 13.01.2023 (güncellendi: 09:30 13.01.2023)
© AAGram altın, çeyrek altın, altın
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© AA
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Gram altın dün 1148 lira ile rekor tazeledi, bugün ise güne 1143 liradan başladı. Euro ise 20.35 lira seviyelerinde seyrediyor.
Dolar/TL, 18.78 civarında yatay seyrine devam ediyor.
Euro/TL 20.35 seviyesinde hareket ediyor.
Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun düşüş trendine girmiş olabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceğine ilişkin beklentiler ağırlık kazanıyor.
ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e gerilerken, aylık bazda yüzde 0,1'lik düşüş görüldü.

Çeyrek altın ne kadar?

Altının ons fiyatı dün ABD enflasyon verisinin ardından mayıs ayından beri ilk kez 1900 doların üzerine çıktı. Altının onsu bugün de 1900 doların hemen altında hareket ediyor.
İç piyasada gram altın dün 1148 lirayla rekor kırması sonrasında 1143 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1900, cumhuriyet altını 7 bin 820 liradan satılıyor.
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EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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