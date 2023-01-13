https://sputniknews.com.tr/20230113/gram-altin-rekor-kirmaya-devam-ediyor-1065700747.html

Euro ve gram altın rekor kırmaya devam ediyor

Euro ve gram altın rekor kırmaya devam ediyor

Gram altın dün 1148 lira ile rekor tazeledi, bugün ise güne 1143 liradan başladı. Euro ise 20.35 lira seviyelerinde seyrediyor. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T09:29+0300

2023-01-13T09:29+0300

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Dolar/TL, 18.78 civarında yatay seyrine devam ediyor.Euro/TL 20.35 seviyesinde hareket ediyor.Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun düşüş trendine girmiş olabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceğine ilişkin beklentiler ağırlık kazanıyor.ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e gerilerken, aylık bazda yüzde 0,1'lik düşüş görüldü.Çeyrek altın ne kadar?Altının ons fiyatı dün ABD enflasyon verisinin ardından mayıs ayından beri ilk kez 1900 doların üzerine çıktı. Altının onsu bugün de 1900 doların hemen altında hareket ediyor.İç piyasada gram altın dün 1148 lirayla rekor kırması sonrasında 1143 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1900, cumhuriyet altını 7 bin 820 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230112/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065662365.html

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